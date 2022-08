Morena vuelve a mostrar el cobre de la violencia. ¿Así quiere desaparecer al INE?

*La elección de 3 mil congresistas de Morena, 10 por cada uno de los 300 distritos electorales del país, este fin de semana se caracterizó por el acarreo, compra de votos, desvío de recursos públicos, robo y quema de urnas, coacción, amenazas, trifulcas y el uso de armas de fuego para intimidar a grupos contrarios, por lo que desde ya se prevé una lluvia de impugnaciones ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Acerca del desaseado proceso, no podía esperarse menos si se considera que ahí metieron mano personajes como Dolores Padierna, René Bejarano, Martí Batres, por mencionar algunos de los más conocidos a nivel nacional y que, más que un partido, Morena es una agencia de colocaciones donde participan personajes hambrientos de cargos, dinero y poder. Lo curioso del caso (es un decir), es que ellos son quienes quieren desmantelar al INE para organizar las elecciones del 2024.

*Los legisladores que aspiran a la gubernatura de Puebla andan muy atentos a los movimientos de Melitón Lozano, secretario de Educación local, por el hecho de que se anda abriendo brecha a la precandidatura a gobernador, quitando del camino a críticos de su gestión como Cirilo Salas, Hernández, del SNTE, Araceli Bautista Gutiérrez, líder morenista, y Jorge Cabrera, vocero de la CNTE local, por denunciar aviadurías y actos de corrupción. A la par, sus ex seguidores en Izúcar de Matamoros ventilaron esta semana la promoción al voto que hizo Melitón de su esposa para hacerla consejera de Morena, solo que con empleados de la SEP poblana.

*Nos quedamos como el perro de las tres tortas. Luego de la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco que daría a todo el país una formidable plataforma de movilidad para pasajeros y carga y competir con aeropuertos como los de Nueva York, Miami, Atlanta o Dallas que son lanzadera hacia América, Europa y Asia, los rencores y la visión cortoplacista del presidente nos dejó con tres terminales muy menores y tercermundistas. En el caso de Toluca no se terminó de comprar el 50% de las acciones que pertenecen a particulares y por consecuencia sigue operando principalmente para aviación privada y de carga. Santa Lucía funciona con pérdidas porque, al estilo de la 4t, fue inaugurado sin estar terminado, el tren y las prometidas vías de acceso no existen y las operaciones no llegan a 20 por día. Se quedó en un aeropuerto local porque la calificación aeronáutica internacional del país es 2 y no se ve para cuando nuestra aviación regrese a la uno; en el AIFA no hay restaurantes, cafeterías, autobuses, taxis, servicio médico, farmacias, casas de cambio, aseguradoras y todo aquello que requiere una terminal de gran calado. Bueno, hasta la señora de las mal llamadas tlayudas se fue por falta de gente. Para terminar, en el viejo y sobresaturado Aeropuerto Internacional Benito Juárez la proyectada terminal 3 quedó sólo en cimientos y un par de bardas inservibles. El resto requiere de obras multimillonarias que serán sólo unos cuantos parches de aquí a diciembre. Según el calendario del proyecto de los odiados fifís neoliberales, por estas fechas deberíamos estar utilizando la megaobra de Norman Foster en Texcoco y discutiendo qué hacer sobre los terrenos del ruinoso aeropuerto Benito Juárez: reserva ecológica, centro comercial, unidad habitacional, complejo universitario, o un conjunto de todos ellos, pero tristemente NO es así. Volvamos a nuestra realidad de pobreza franciscana con obras pequeñas y mediocres.

*Casos como el de Abril, Luz Raquel, Debanhi y cientos de mujeres que cada día en un rincón del país son violentadas no deben repetirse más. Luego de haber interpuesto en 2019 una denuncia por violencia familiar número CI-FCH/CUH-2/UI-1S/D/ 03791/ 052019, una mujer, madre de familia perseguida se atreve a alzar la voz para ser escuchada y así evitar más violencia física o un atentado contra su vida. Esta mujer quien padeció violencia familiar, suma tres denuncias presentadas contra su ex pareja Luis Eduardo “N”. Un papel determinante jugarán las y los jueces de este, un caso más de violencia, para que su final sea únicamente el de justicia para la víctima.

*Mientras Monterrey enfrenta un severo problema de escasez de agua potable en plena época de verano, con temperaturas de entre 30 y 40 grados en promedio, su presidente municipal Luis Donaldo Colosio Murrieta firma un “compromiso” para que su administración use un lenguaje incluyente, no sexista y accesible. Seguramente, en las colonias más polvorientas y desfavorecidas de la Sultana del Norte, los empleades del ayuntamiento seguramente atenderán a las mujeres que se desgreñan por una cubeta de agua diciéndoles: “¡Calme señeres, no sean agresives, hay poquite, pero todes alcanzaren!”. Pobre Monterrey con un alcalde que no tiene más que el apellido de un político asesinado y que como presidenciable, está en el hoyo.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

CAR