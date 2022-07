La interpretación de EE. UU. del “desafío” López Obrador

En política pocas veces hay casualidades. Una semana después de la visita del presidente López Obrador a Washington y en la que comparó, desde la Oficina Oval, el momento económico y político actual con la crisis que enfrentó el presidente Roosevelt y la Expropiación Petrolera de Lázaro Cárdenas, inicia el proceso no contencioso del mecanismo de solución de controversias del T-MEC con relación a la política energética.

¿Cómo interpretan este discurso en Estados Unidos? La respuesta la podemos encontrar en los medios, pero también en las declaraciones de altos funcionarios norteamericanos y en lo establecido en el comunicado de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. Las dos últimas matan la especulación y dejan clara la postura del Gobierno norteamericano más allá de amistades.

El mismo día de la visita, el New York Times publicó una nota en la que señala que el presidente López Obrador “ha desafiado a los Estados Unidos en políticas energéticas (…)”.

Una semana después la representante comercial de ese país, Katherine Tai declara que “Hemos intentado trabajar con el gobierno de México para atender (serias) preocupaciones- desafortunadamente las compañías estadounidenses continúan enfrentando trato injusto en México”.

Lo que antes era análisis o nota de los medios mexicanos, hoy es parte de un comunicado oficial de nuestro principal socio comercial. Aquí algunos ejemplos, primero, hay acciones o inacciones de México. Segundo, hay desincentivos a la inversión.

Tercero, están claros de que los retrasos de los órganos “autónomos” como la CRE no son casualidad. Cuarto, este es solo un paso más de los que han dado desde 2021 para exponer su posición; lo que deja claro que no necesariamente será el último.

A juzgar por los hechos, el diálogo, como el león, no es como lo pintan. No es lo mismo hacer política desde la #Mañanera que como visitante en la Casa Blanca. Es cierto, la relación comercial no se va a detener con o por esto. Para muestra la fotografía publicada desde Palacio Nacional por la secretaria Clouthier con la empresa automotriz italo-estadounidense FCA. El reto es más grande y no ser resuelve en Twitter.

El 31 de marzo publicamos en este espacio que “el Gobierno de México (actual) fue parte y apoyó lo negociado en el TMEC, el Senado lo aprobó y con ello la consolidación en el Tratado de la reforma energética del 2013. Incluso, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, enfatiza que México negoció que el mecanismo de solución de controversias inversionista

– Estado se mantenga para un grupo de industrias, incluidas las de generación de energía eléctrica, hidrocarburos y gas natural.”

En México estamos confundiendo defensa de la Soberanía con querer imponer nuestras opiniones o perspectivas por encima de lo que aceptamos como ley o tratado. Hoy no vemos las consecuencias porque la erosión está en los cimientos y la construcción que se puede caer es el Estado mexicano.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

MAAZ