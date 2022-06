Capsule Wardrobes, el mejor amigo de la sustentabilidad

El minimalismo es el mejor amigo de la sustentabilidad, y estos dos conceptos son partidarios de simplificar la forma en que vivimos y cómo nos vestimos. Si piensas que es momento de darle un refresh a tu clóset y minimizarlo, el Capsule Wardrobe es lo indicado para ti. Es una selección limitada de prendas intercambiables que se complementan entre sí. Suelen ser piezas clásicas que no pasan de moda y se componen principalmente de colores neutros. Esto te permite crear una variedad de atuendos diferentes con una pequeña selección de ropa.

El camino empieza por escuchar a tu Marie Kondo interna y dejar ir todo aquello que no traiga felicidad a tu vida. Ve a tu armario y selecciona una prenda que te encante; absolutamente todo tu clóset te tiene que hacer sentir de la misma manera. Las estadísticas demuestran que cuando algo no nos gusta es un 70 por ciento probable que nunca lo usemos.

Una vez que te hayas deshecho de todo aquello que no te trae felicidad descubre tu estilo. Una vez que lo tengas definido será mucho más fácil seleccionar la ropa. Las practicantes de este modelo optan por piezas básicas de colores neutros que combinen entre sí. Sin embargo, creo que es válido que cada persona lo cree.

El número de piezas que recomiendan las expertas son 37 que puedan ser intercambiables entre si, neutrales, de buena calidad. Procura hacerte a la idea de adquirir cosas que vayan a durar más de una temporada. Si en esa búsqueda consideras que un artículo es caro, divídelo entre el número de veces que usarás esta pieza y verás que es una mejor forma de aprovechar tu dinero.

Esta opción se trata de armar un clóset que no se rija por la cantidad si no por la calidad y VERSATILIDAD. Recuerda que nuestro objetivo es hacer más con menos. Suena un poco complicado y seguramente estás pensando que es imposible, pero hay muchas personas como @useless_dk o @charlottebuttrick que nos cuentan en su día a día cómo vestirse increíble con tan pocas piezas. Este sistema no solo abre la puerta a la creatividad, sino también llega a simplificarla.

Responde el típico ¿con qué me lo pongo? Ya que la base de este modelo es que todo combina con todo, y no necesitas estar comprando cosas nuevas cada temporada. Reducir nuestro consumo, comprar consciente, simplificar la forma en la que vestimos y vivimos es algo que necesitamos hacer urgentemente; pensando en que esa pieza tendrá una vida de uso de más de cinco años, ya estás siendo más sustentable que tu vecino. Por eso, el Capsule Wardrobe es el mejor amigo de la sustentabilidad.

POR ARIADNA FUENTES

@CASAAPLO

MAAZ