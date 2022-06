¿Qué es ser mujer?: Respuestas hay muchas, mujer solo una

¿Qué es ser mujer? No pretendo tener la respuesta. Es mas, no la hay. Me parece que hay tantas respuestas como seres humanos habemos. Así que responderé desde mi sentir, desde mi vivirme mujer.

Para mi, ser mujer es antes que nada ser mujer anatómicamente. Es decir, implica tener cuerpo femenino. En lo personal, es algo que me encanta, por que me parece que el cuerpo de la mujer es bello y por que una mujer, si así lo decide, puede albergar en su vientre un diminuto óvulo fecundado hasta que se convierta en un hermosísimo ser humano.

Después, el cuerpo femenino es tan maravilloso, que si quiere, puede amamantarlo. Para mi eso ha sido uno de los mejores regalos que la vida me ha dado. Además pienso que criar, en conjunto con el padre, a ese pequeñito, para que se convierta en un hombre o mujer de bien para él mismo y para los demás, es el trabajo mas importante que puede haber. Ningún otro se le acerca si quiera.

Te puede interesar: Cumplir 50 años, la mejor etapa en la vida de una mujer

Se nos ha educado para ser mujer, pero ¿qué hay de lo que nosotras queremos?

Por supuesto que ser mujer es mucho mas que eso. Es ser sensible, lo que nos permite ser empáticas con los demás, pero también es ser fuertes, lo que nos permite sostenernos a nosotras mismas y a nuestros seres queridos. Las mujeres somos valientes, lo que nos hace salir adelante ante las situaciones mas adversas.

Ser mujer es ser comprometida, responsable, entregada y trabajadora. En lo personal mi trabajo es fuente de satisfacciones, pues me parece realmente interesante, pero además sentirme productiva, útil, capaz y creativa, me resulta verdaderamente estimulante y hasta necesario. Las mujeres podemos resolver mil temas a la vez.

Ser mujer es poder acompañar, apoyar, divertir, reír, llorar, chismear, compartir, escuchar a nuestras hermanas, a nuestras amigas.

Creo que en algún recóndito lugar de nuestro ser se nos ha quedado la idea que nos han inculcado, que ser mujer es ser abnegada, sacrificada, la que va al último. Que a la mujer no se le permite pensar qué necesita, quiere, desea. Opino que ser mujer debería implicar a veces ir primero nosotras, no estoy segura de que eso suceda en todos los casos… Ya escribiré al respecto…

Ser mujer puede ser, ser pareja: sensible, sensual, deivertida, fuerte, erótica, perceptiva, inteligente, delicada, decidida, imponente, tierna, consejera, sentimental, serena, activa, cómplice…. Como cada una quiera serlo.

Sé que a través del tiempo ser mujer ha implicado para muchas estar en desventaja, sufir injusticias y desigualdad. Sin embargo, pienso que ser mujer es tener una infinidad de posibilidades maravillosas. Es algo por lo que definitivamente me siento profundamente agradecida. Y tú… Ya te has puesto a pensar para ti ¿qué implica ser mujer?



Por: Laura Elena Gerdingh Speaker

PSICOTERAPEUTA

@LGERDING