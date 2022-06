'Alito nos deja muy mal parados'

Si en estos momentos los expresidentes del Partido Revolucionario Institucional y sus principales figuras se quedan “comodinos y apoltronados” ante lo que está ocurriendo, “el partido no tiene futuro”.

Así lo piensan Fernando Lerdo de Tejada, cabeza de la Plataforma por la Refundación del PRI, y sus compañeros que integran esta corriente crítica al interior del tricolor.

Esperarán tan sólo a que pasen las elecciones del próximo domingo “para fijar una posición” y “hacer un análisis integral” del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y de la situación por la que atraviesan.

A partir de ahí tomarán distintas acciones. Prevén publicar un desplegado invitando a la militancia del PRI a mostrar “otra cara de lo que somos” y a no aceptar “una dirigencia corrupta” (pondrán en la picota a todo el CEN).

Esperan tener eco a su llamado para tomar las acciones jurídicas que correspondan pues, subraya el exvocero presidencial, “estamos hablando de la sobrevivencia del PRI”.

Desde su perspectiva, “independientemente de la ilegalidad de los audios” mostrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, éstos han expuesto a Alito “tal como es”. Y nos deja a todos los priistas “muy mal parados”.

Es muy desafortunado que el dirigente de tu partido esté metido en esos enjuagues. No tiene calidad moral para dirigir, indica.

Respecto del diálogo entre Alito y el senador Manuel Velasco –que el propio presidente del PRI dio a conocer– en el que le advierten al campechano que si no le entra (a apoyar la reforma eléctrica) se van a ir con todo contra él, Lerdo de Tejada considera que Moreno “está tratando de curarse en salud”.

Destaca, en cambio, otros ángulos de esa conversación que considera “muy reveladores” y “gravísimos”. Uno de ellos, indica, el que deja ver que había acuerdos “deleznables” con el Presidente de la República y con el secretario de Gobernación.

“Acuerdos en lo oscurito, no platicados con los priistas; tomados a sus espaldas” y que a la hora de la hora no fueron cumplidos…; como muy probablemente fue la gubernatura de Hidalgo, o un pacto para no ser perseguidos”, menciona el priista.

Del actuar del secretario de Gobernación, su reclamo va en el sentido de que Adán Augusto López “no ha entendido su función”, que “no está actuando como secretario de Gobernación, sino como un militante de Morena y una corcholata más”

A él y a los morenos, el del tricolor los acusa de “una normalización descarada de la violación de la ley”, cosa que los priistas, dice, al menos trataban de esconder.

GEMAS: La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el recorte presupuestal de 4 mil 913 millones de pesos aplicado por la Cámara de Diputados al Instituto Nacional Electoral en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

