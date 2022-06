Mujeres: ¿Cómo aprender a estar sola después de divorciarnos?

Yo diría que si y que no estamos solas después de separanos. Por ejemplo, el domingo regresábamos de haber subido la Malinche, empezamos el ascenso a las 3:50 am para ver el amanecer en la cumbre y había sido un día maravilloso, pero cansado. Por eso, cuando entramos a la ciudad y el tráfico provocado por un terrible accidente nos tuvo prácticamente parados por dos horas yo ya estaba desesperada.

Estaba agotada, quería llegar a descansar y recibir a mis hijas, claro que pueden estar en casa perfectamente bien solas ya que ya tienen 18 y 14 años, pero ya las extrañaba. Hay fines de semana que, sinceramente, no las extraño nada y se me hace corto el tiempo que tengo para mi.

Hay otros que me da cierta ansiedad por ya verlas. Ese domingo era uno de esos días. Además, habían olvidado las llaves y no podrían entrar hasta que yo llegara, o su papá las tendría que llevar a casa de mi mamá por llaves.

Por fin logramos pasar el tráfico, me orillé en la lateral del viaducto donde bajarían dos amigos que venían conmigo y cuando quise volver a encender el coche, ¡no prendió! No estoy exagerando, literal, me solté a llorar. ¿Cómo lo iba a resolver? Eran cosas que la verdad mi exmarido resolvía por completo, se hacía cargo y era un gran apoyo en esas situaciones.

Aprende a vivir sola: ¿Cómo seguir la vida después del divorcio?

¿Por dónde empezar? En domingo no podría venir a rescatarme mi mecánico, tendría que llamar a una grúa. ¿Dónde conseguiría una? ¿En cuánto me saldría todo el tema? Estaba intentando contener la angustia, rabia susto, tristeza para poder pensar. Se me ocurrió que quizá el seguro contara con algún tipo de auxilio.

Que lata llamar al seguro y esperar la grúa. En realidad me sentía desbordada por la angustia enojo, tristeza, y un doloroso y profundo sentimiento de soledad, cuando llegaron mis amigos que venían detrás de nosotros en otro coche.

Fede se subío a ver qué podría ser, él y Richi determinaron que era la batería. Richi paró un taxi para que me pasara corriente, luego dirigió el tráfico para que nos permitieran maniobrar. Marilú preguntó si mis hijas estaban bien o si necesitaba que ella tomara un taxi a mi casa para estar con mis chamacas mientras yo llegaba.

Por eso digo que sí y que no a que una mujer está sola después del divorcio. El problema es mío y lo tuve que resolver de fondo yo sola. Pero en momentos difíciles, si nos rodeamos de buenos amigos no estamos solos. En momentos alegres, si tenemos buenos amigos con quién compartirlos tampoco estamos solos.

En lo personal hay cosas de la soledad que vivo que disfruto enormemente. Hay otras que me hacen sentir tan desamparada, triste, desolada, que se me parte el corazón por mi. Por pensar que quizá nunca mas vuelva a tener una pareja con quien compartir la vida.

Pero para ser honesta estando casada muchas veces sentía esa misma soledad que calaba en lo mas profundo de mi ser. Ser que nace dependiente del amor y los cuidados de otro. Ser que, seamos honestos, sigue necesitando y anhelando ser amado.

Así que creo que no, que si te divorcias no estás sola siempre. Estarás acompañada de familia y amigos así que, mi consejo es que te rodees de buenos amigos.

También creo que sí, si te divorcias, y estando casada y en unión libre y estrenando pareja, hay momentos en que estamos solas como mujeres.

Así que supongo que aunque cueste mucho, por lo menos a mi si me cuesta, mas vale aceptar esa realidad, para no conformarnos con menos de lo que merecemos con tal de no estar solas. También pienso que mas vale ser una buena compañía para nosotras mismas. Por que, seamos honestas, independientemente de nuestra situación amorosa, en algunos momentos somos la única persona con la que estamos.

Por: Laura Elena Gerdingh Speaker

PSICOTERAPEUTA

@LGERDING