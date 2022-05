AMLO y su apoyo a la esclavitud moderna en Cuba

Las intenciones del presidente López Obrador con la dictadura cubana no han dejado de alarmarnos y es que han llevado su ideología más allá de una invitación a nuestros festejos patrios y la han trasladado a un apoyo incondicional que es claramente violatorio de derechos humanos.

Al tabasqueño no le gustan los cuestionamientos cuando vienen de la oposición, es por eso que, es relevante señalar que organizaciones como Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Right Watch, Human Rights Foundation y el Parlamento Europeo han acusado y señalado que las denominadas “misiones internacionales” son claramente una manera de esclavitud moderna.

Es importante mencionar que estas misiones no son solamente de servicios médicos y de salud, pueden ser también en otros rubros como pueden ser de ingeniería, arte, música, marítimos, entre muchos otros. En este caso el gobierno federal ha querido descargar en contra de los galenos nacionales para justificar el arribo de 500 “médicos” procedentes de la isla. Y entrecomillo médicos no por hacer de menos a las cubanas y cubanos que en teoría vendrían a nuestro país, lo entrecomillo porque lamentablemente son obligados a participar en estos cometidos del gobierno, sin tener toda la experiencia necesaria.

Según información de Prisoner Defenders 1,111 profesionales cubanos demandaron al gobierno cubano por esclavitud y trabajo forzado, denuncias sustentadas jurídicamente con certificados consulares, y es que son obligados a trabajar 12 horas al día, los siete días de la semana, esto mientras el 85% de los ingresos recibidos van directamente al régimen y el trabajador recibe únicamente el 15%. La dictadura cubana tiene candados para que la gente no abandone la vida llena de carencias que llevan, por lo que en caso de que decidan abandonar les es aplicada una ley en la cual no pueden regresar en ocho años, pero además les quitan, en caso de que tengan, sus propiedades y son calificados de desertores e indeseables.

Este gobierno ha puesto a México en una lista de países lejanos a las libertades y a la democracia, su discurso cada vez es más parecido al autoritarismo y a la imposición, no acepta críticas pero tampoco tienen autocrítica y lo único que está haciendo es convertirse en testigo de cifras preocupantes y alarmantes de violaciones sistemáticas de derechos humanos ya que participantes en estas misiones han declarado que el 41% ha reportado ser víctima o testigo de acoso sexual, el 56% ha confesado que han sido obligados a falsificar las estadísticas de salud y rendimiento y un 75% ha sufrido amenazas y violencia por parte de los funcionarios cubanos.

Por si todo esto fuera poco, no pueden tener un pasaporte ordinario, no pueden viajar sin autorización y mucho menos viajar con su familia completa. A todo esto, tendríamos que preguntarle al gobierno ¿cómo el gobierno será capaz de garantizar la seguridad de las cubanas y los cubanos en nuestro territorio? Si no es capaz de responder por las necesidades de nuestros médicos. Recordemos el caso de Mariana Sánchez, pasante de medicina de tan solo 24 años que fue encontrada muerta en el municipio de Ocosingo, Chiapas, dos meses antes había denunciado agresión sexual. ¿Será que como a ella también les llevarán tamales y les ofrecerán vacaciones para que superen ‘sus traumas’?

Mariana Gómez del Campo

Secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

MAAZ