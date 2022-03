Se derrumba negociación minera

La minera especializada en la extracción de plata, zinc y plomo, Excellon Resources, detuvo a principios de mes las operaciones en La Platosa en Durango, debido a una huelga de los trabajadores que pugnan por una mejor situación salarial.

El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE había aceptado a principios de año los términos del acuerdo colectivo de 2022, pero decidió estallar el paro laboral.

La Platosa es una de las minas de plata de mayor actividad en la región. Su material mineralizado, que asciende a 2 millones de onzas de plata el año pasado, se procesa en la planta Miguel Auza de 800 toneladas por día, 200 km al sur en Zacatecas.

Sin embargo, la firma que dirige Brendan Cahill ha alertado a sus inversionistas y a su fuerza laboral que, no obstante, a que continuarán agotando los esfuerzos por sacarle todo el provecho posible a la mina, la vida útil de esta podría estar viendo sus últimos días a mediados de este año, por lo que la gestión de su gerente general John William Graham, se ha mostrado en la mejor disposición de llegar a una eventual liquidación de todo su personal en la mejor de las condiciones.

Asimismo, la gerencia general estableció durante la pandemia uno de los mejores programas de prevención y apoyo de la industria minera mexicana, acompañado de un generoso esquema de bonificación para sus trabajadores, al grado que un empleado hoy en día gana el doble de lo que ganaba en 2017.

Tanto la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, como el secretario del Trabajo en el estado, Israel Soto Peña, han estado presentes en las negociaciones pero no se ha alcanzado un acuerdo. Hablamos de 140 plazas sindicalizadas, 60 empleados directos y más de 100 indirectos en juego. Ojalá que las negociaciones avancen ya que la más afectada es la economía local.

Trayectoria de película

Más allá de los grandes jugadores de la industria del entretenimiento de origen mexicano, es importante seguirle la pista a los nuevos participantes que con pasos firmes van logrando la internacionalización de sus proyectos, tal es el caso Eugenia Esponda, joven ejecutiva mexicana que es VP de desarrollo y generación de valor en Moxie 88, estudio de producción integrada para cine y televisión, enfocado en el desarrollo de contenidos multi-plataforma que, gracias al crecimiento alcanzado desde su fundación en 2015, ubica ya al 100% su sede corporativa en Los Angeles, California, capital mundial del entretenimiento, desde donde actualmente se encuentran trabajando de manera simultánea en el desarrollo de más de 10 proyectos de alcance global.

Eugenia ingresó a Moxie 88 como asistente de producción y gracias a los resultados alcanzados su ascenso ha sido como la espuma, anote entre sus logros haber sido la productora ejecutiva de Little Bitches (2018), producción 100% norteamericana que llegó a VOD de la mano de Sony Pictures.

La novedad es que esta exitosa mexicana está dando a conocer que como parte de Moxie 88 será la co-productora ejecutiva de Coyotes MC, serie de televisión producida completamente en inglés en los Estados Unidos, así que no le pierda la pista porque dará mucho de qué hablar en los próximos meses.

Cash

El problema de competencias laborales es un reto para México, ya que Cifras del Institute for Business Value (IBV) de IBM, el 45% de las empresas asentadas en el país afirma que no encuentra los candidatos con perfiles idóneos.

La razón, es que el mercado evoluciona tan rápido a la par de la tecnología que los nuevos profesionistas tienden a tener brechas de habilidades que dificultan su empleabilidad.

Thincrs, plataforma de Edtech vio este reto como oporrunidad, por lo que desarrolla y conecta el talento especializado con empresas de TI y manufactura en LATAM, de tal forma que puso en marcha el programa de aceleración de talentos para capacitar a jóvenes con las competencias que demanda hoy el mercado laboral, así como ofrecer la certeza de obtener un empleo de alto valor en las industrias de mayor tendencia en esta economía, siendo la primera plataforma de Talent Development-as-a-Service.

Su iniciativa de aceleración de talentos, que va dirigida a estudiantes de último semestre de carrera o de preparatoria técnica así como recién graduados, busca disminuir dicha escasez de talento especializado reportada por las empresas y promover que los jóvenes mexicanos mejoren sus posibilidades de acceder a un empleo con un sueldo competitivo.

El programa, dirigido a estudiantes de último semestre de universidad o carrera técnica, combina rutas de aprendizaje personalizadas con contenidos, evaluaciones, proyectos en línea y guía de mentores y especialistas, esto durante un periodo que va de los tres a los seis meses. Al final, las empresas seleccionarían a los candidatos a contratar.

Actualmente, está en colaboración con varios clusters de TI como el IJALTI y clústers manufactureros tanto en Jalisco como en Chihuahua, Nuevo León y Puebla.

