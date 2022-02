¿Qué es la diplomacia? “Es como un ballet, todos bailan lo que les toca para tener una buena función": Ricardo Pascoe

Ya que escuchamos mucho la palabra “diplomacia” como la solución a grandes conflictos de distinta índole, vale la pena adentrarnos en ella y en su ejercicio; por eso platiqué para esta columna con Ricardo Pascoe, exembajador de México en Cuba, un hombre que puso en práctica muchas veces ésta palabra. ¿Se acuerdan del “comes, y te vas” frase que le dijo el entonces Presidente Vicente Fox a Fidel Castro en el marco de su visita a nuestro país por la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en marzo de 2002, bueno pues éste incidente diplomático le toco al exembajador. Les comparto nuestra plática.

¿Qué es la diplomacia?

Es el arte de resolver los conflictos, severos incluso, por la vía del diálogo y el acuerdo, del pacto, donde los lados involucrados tienen que poder aportar algo, para que la solución sea aceptable para todos.

La guerra también es diplomacia, es quizá la expresión más violenta de la diplomacia; en todas las guerras en todo el mundo siempre se mantienen abiertos los canales de dialogo entre las fuerzas, por ejemplo cuando se llevo a cabo la guerra de Vietnam y Estados Unidos, ambos establecieron una mesa de diálogo en Paris mientras peleaban, ésta fue una expresión muy clara de la diplomacia.

¿Qué busca la diplomacia?

Resolver los conflictos , vía el diálogo, vía la concertación, y vía la concesión de las partes, es lo que estamos viendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde está involucrado todo Europa y Estados Unidos, incluso China detrás de Rusia, por que hay muchas cosas en juego ahí son posiciones de los países que están preocupados por su seguridad. Un tema importante para Rusia, es sentir que es vulnerable en su frontera este, es decir hacia Europa, siempre ha sido una preocupación de los rusos desde los zares que creían que vendrían hordas de ejércitos cruzando la gran plataforma que es Europa Central y entrarían a Rusia.

¿Qué es lo que estamos viendo con los diálogos de alto nivel estos día por el conflicto Rusia-Ucrania?

Lo que estamos viendo es el arte de la diplomacia, de la negociación conjuntando la fuerza, los ejércitos, las amenazas de un conflicto abierto junto con la discusión geopolítica de intereses que están siendo debatidos y discutidos, el pronunciamiento de Biden (actual Presidente de Estados Unidos) de darle certeza a Rusia de no colocar misiles en Ucrania es parte de una negociación, eso es hacer diplomacia, están negociando. Cuando Biden habla en una conferencia de prensa, Rusia sabe que detrás de lo que dice el Presidente de Estados Unidos hay toda una negociación desde hace tiempo tratando de acomodar las cosas.

¿Qué discute Ucrania, y por que busca respaldo diplomático internacional?

Si se incorpora a la esfera Rusa o a la esfera europea, la población de Ucrania esta dividida por que tienen una población Rusa importante, pero la mayoría son Ucranianos que prefieren asociarse con la Unión Europea. Volodimír Zelenski, Presidente de Ucrania, ha dicho que quiere incorporarse a la OTAN y eso es lo que le horroriza a Putin.

Lo que realmente quiere decir Joe Biden cuando habla de no colocar misiles en Ucrania, es en lenguaje diplomático: “Ucrania si se va a incorporar a la OTAN, pero no colocaremos misiles que amenacen a Rusia”.

¿Qué error ha cometido Putin en términos de estrategia y diplomacia?

Cometió un error, por que si iba a atacar tenía que atacar rápidamente, pero esto de simplemente postergar y postergar semanas y semanas, incluso pactando con el gobierno chino que no haría nada durante las Olimpiadas de Invierno. Esto se convirtió en otro problema para Putin que ahora está obligado a negociar, por eso retirar algunas tropas de Ucrania no es más que una forma de negociar, estos lenguajes, son lenguajes diplomáticos.

El lenguaje diplomático es como un ballet, cada quien esta bailando lo que le toca, están negociando públicamente y ante nuestros ojos, eso es diplomacia, así la entiendo yo.

¿Qué se necesita para ejercer la diplomacia, que preparación y experiencia hay que tener?

Una cuestión crucial para el éxito como interlocutor diplomático es entender que uno tiene que dejar de lado sus opiniones ideológicas para poder negociar con un país que tiene otra visión de la realidad, otra interpretación de los hechos, el tema es construir un lenguaje con ese país que sea una plataforma común de entendimiento para llegar a acuerdos, se necesita mucha tolerancia, uno no puede ir para imponer una posición ideología específica.

Hay que entender que el papel de un diplomático no es cargar el pesado fardo de una discusión ideológica, si no es la búsqueda de una plataforma de entendimiento común, para eso se necesita algo de abnegación, conocimiento de las relaciones internacionales y de su importancia.

¿Faltó diplomacia a la hora de que el Presidente de México nombró a los embajadores? Ya vimos lo que paso en Panamá.

Primero son propuestas ya quemadas, por que en realidad había que pedirle primero al país recibiente de esa embajada su permiso y su beneplácito sin anunciarlo antes como un hecho, si no se hace diplomacia antes y se tiene el beneplácito, se ve como una forma de despreciar al país al que uno está enviando al embajador y un poco tratarlo como “tienes que aceptarlo por que yo te estoy proponiendo”, y eso coloca al mismo embajador, al enviado, en una posición incomoda por que ya va con un sello de interrogación en la cabeza, entonces ahí empezaron mal las cosas.

En segundo lugar, la impresión que hay en algunos de los países, es que México está enviando agentes ideológicos que tienen una misión ideológica que no es la diplomática, y que entonces por lo tanto serán factores de disturbios en un país en cuestión, o por el otro lado México esta enviando ciertos desechos políticos que no sabe que hacer con ellos, es decir, lo que no sirve en México entonces se envía al exterior, esto es una mala idea por que demerita a México y demerita a nuestras representaciones diplomáticas. El protocolo si importa, por que estas tratando de estar en consonancia con otro.

Agradezco al exembajador Ricardo Pascoe, su tiempo para poder publicar esta columna hoy a manera de entrevista.

