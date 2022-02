AMLO: Ingresos de interés

Como seres humanos somos creaturas curiosas. Es nuestra naturaleza, no lo podemos evitar. Es un mecanismo que nos empuja hacia lo desconocido para llegar a los límites de lo que conocemos. Entre más conozcamos nuestro ambiente, menos amenazados vamos a estar. Querer saber es una cualidad naturalmente humana pero, como todo en esta vida, tiene sus límites. Uno que todos atesoramos pero que anda siendo presa del acecho presidencial es la esfera privada.

Empezó el viernes con los presuntos ingresos de Carlos Loret y ahora el presidente quiere que López Dóriga y Carmen Aristegui lo hagan voluntariamente. Su argumento es que es un tema de interés público conocer los ingresos de estas personas, pero es un argumento ridículo.

A él le puede interesar, pero no es de interés general. Personalmente no me pudo importar menos cuánto ganen los periodistas más reconocidos de este país. No me importa y no es de mi interés porque son ciudadanos privados.

Sí, son figuras públicas y por eso deben “resistir” un nivel de vigilancia y escrutinio público más alto que el resto de la ciudadanía, pero eso no es igual a que deben transparentar toda su vida social, económica y fiscal. Siguen siendo ciudadanos que ejercen una actividad privada legal y tienen derecho al resguardo de su información confidencial.

Es de una ignorancia profunda pretender que un periodista reconocido esté en el mismo plato que un funcionario público. Nosotros, como financiadores del gobierno a través de nuestros impuestos, tenemos derecho a saber cuánto se gasta y en qué. No tenemos derecho a saber cuánto gana un periodista, por reconocido que sea. Si ese periodista firmó un contrato con el gobierno obvio es información pública, pero nada más por el contenido del contrato. Más ya no.

No sé qué pretenda Andrés con esta campaña de “transparencia”. Por lo que conozco de él, seguramente haría una comparación tan burda y pueril como la que hizo el viernes de la semana pasada cuando comparó los ingresos de Loret con los suyos.

De inicio, no son comparables porque la naturaleza del trabajo es distinta. Además, uno trabaja en la iniciativa privada donde no hay un tope máximo de ingresos, en la burocracia sí.

¿Qué le importa al presidente saber cuánto le pagan a Loret? Es un acuerdo voluntario entre dos entidades privadas. Su gobierno no tiene vela en el entierro. Nada más anda ahí de chismoso, queriendo intrigar, haciendo suposiciones sin fundamento. Si un medio quiere pagarle $100 mil al mes o $10 millones, ¿qué más le da? No es dinero público y por tanto no tiene por qué estar publicando esa información, sea verdadera o falsa.

Es normal que algo nos llame la atención, pero estas épocas que vivimos con un marco legal que protege la privacidad de las personas, es ilusorio y presuntuoso suponer que tenemos derecho a saber todo sobre aquellos que no son nuestros amigos.

Para llevar…

Estando a poco menos de un mes para su inauguración, tenemos confirmado por la mismísima SEDENA que el Aeropuerto de la Necedad no será rentable hasta 2026. Serán 4 años de pérdidas, mínimo. Eso pasa cuando el berrinche supera a la razón.