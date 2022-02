AMLO, reprobado en inversión para México

Si el nivel de inversión pública sirviera para calificar a los presidentes, Andrés Manuel López Obrador reprobaría en cuatro de seis materias.

Con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se hizo un comparativo de inversión entre los años 2011 y 2021. Con la perspectiva de una década –y el ajuste inflacionario para hacerlas comparables– se asignaron 10 puntos a la cifra de inversión de 2011 para cada rubro que reporta la Secretaría en la inversión pública presupuestaria.

El presidente López Obrador, como era de esperarse, donde más se aplicó, fue en las materias de energía.

En el sector eléctrico, después de cancelar las subastas eléctricas, generar apagones y pelearse con los Oxxos, tuvo 7.6 de calificación; sólo pudo invertir 42 mil millones, lejos de 55 mil millones que se invertían en 2011.

En el sector hidrocarburos, con un discurso de soberanía y azotes en su butaca para cancelar las rondas petroleras, tuvo un mediocre 6.7. Sólo invirtió 277 mil millones, de los 411 mil millones registrados en 2011.

En materia de salud, a pesar de prometer que llevaría al país a niveles de Dinamarca, en el examen le ganaron los nervios, canceló el Seguro Popular, desmanteló las capacidades en el IMSS y se desentendió de la salud en general. Muchas promesas, pero reprobó con 5.7, con una inversión de 16 mil millones en 2021, lejos de los 28 mil millones de 2011.

Donde de plano no dio una fue en comunicaciones y transportes. A pesar de que en la mente del Ejecutivo, los caminos artesanales hechos a mano son la solución, lo hecho en infraestructura carretera lo deja con 4.6 puntos; que equivalen a 44 mil millones, cifra que palidece ante los 94 mil millones de pesos invertidos en 2011. Se quedó corto por 50 mil millones. ¿Usted se imagina cuántos empleos se habrían creado con ese dinero que no se invirtió? ¿Cuántos baches menos habría en las carreteras? ¿Cómo se habría mejorado la logística en el país?

En agua potable y alcantarillado, lo sabemos, nunca fue su fuerte. Se rumora que cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal no le interesaban las obras de drenaje porque decía que no se veían. Como Presidente del país, parece que se confirman los dichos, sacó 3.8 puntos, con una inversión de 20 mil millones comparada con la de 54 mil millones alcanzada en 2011.

En materia de educación, el presidente López Obrador, a pesar de poner a una cercana recaudadora en el timón de la Secretaría, el resultado de inversión no llegó ni a un punto, tuvo 0.8. Con una inversión de 1.7 mil millones de pesos se quedó muy lejos de 21 mil millones que se invertían una década atrás.

Dice que extraer petróleo no tiene ninguna ciencia, pero no ha podido incrementar la producción; prefiere la lealtad a ciegas, pero no entrega resultados; habla de honestidad, pero sus más cercanos son exhibidos por corrupción y conflicto de intereses. No puede con el país y está reprobado en inversión. En lo único en lo que López Obrador y su familia destaca es en bienes raíces… en Houston.

