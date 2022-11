Luis Donaldo Colosio Riojas, como alcalde de Monterrey, no ha mostrado mucho como político, pero está en la lista de presidenciables. De hecho no ha hecho nada destacado aún que lo jale al plano nacional por sus logros. Su único mérito, hasta ahora, la verdad, para sonar rumbo a 2024 es su apellido y el legado heredado directamente de quien fue ejecutado en 1993 rumbo a las elecciones presidenciales tras romper con la clase política en turno: su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El joven alcalde ha llamado más la atención estos días por las renuncias recientes de dos funcionarias de su gobierno que habían dejado la Ciudad de México para ir a jugársela con él. Se trata de Laura Ballesteros, hasta hace un par de días secretaria de Desarrollo Urbano en la alcaldía regia, quien tenía un rezago en permisos de construcción.

¿Quién de los dos no funcionó? O es el mal liderazgo de Colosio o Ballesteros no le sirvió y sólo llegó vendiendo espejitos como lo hizo en ciudad de México. Ella no tenía experiencia en esos temas, pues su especialidad era la movilidad, de hecho fue subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y aun así quedó debiendo, al parecer por ahí viene el problema de su salida ahora de Monterrey. Suena Agustín Basave para sucederla, diputado federal por Movimiento Ciudadano, uno de los hombres más cercanos a Colosio. A ver si con él “flota el barco”. Pero no es el único caso.

La otra persona que también ya presentó su renuncia del segundo cargo más importante del ayuntamiento, , o se la pidieron, es Lucía Riojas. El joven Colosio no levanta y si tiene aspiraciones más grandes debe dejar huella en un municipio importante, como el de Monterrey. No basta el apellido, de hecho es una fuerte responsabilidad usarlo con fines políticos, y ante la falta de buenos resultados o políticas extraordinarias su paso gris por la alcaldía norteña puede ser un lastre para sus grandes aspiraciones, que ahora sí parece tenerlas.

Uppercut: Ricardo Monreal en sus redes festejó que Elon Musk vaya a acabar con las noticias falsas y los bots en Twitter, como promete el empresario de la red social recién estrenado. No hizo falta mencionar esta vez a Morena, pero ya lo había dicho, que es víctima de un ataque sistemático de grupos internos del partido en el poder y ha señalado hacía el Palacio de Ayuntamiento. Las redes están identificadas, tampoco es que Monreal esté descubriendo el hilo negro, pero sabe en qué momento decirlo, pues, de proceder en ese sentido, Musk pondrá en riesgo a la 4T, los va a dejar sin granjas de cuentas falsas.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

