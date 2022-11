Recuperar categoría 1, misión de la 4T de aquí a diciembre

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un desafío que apremia: recuperar la categoría 1 en materia de seguridad aérea. Y quiere hacerlo antes de que concluya el año, pero, sobre todo, entregarle esto como un regalo de Navidad a Joe Biden, durante la gira que tiene previsto hacer a México en diciembre.

Apremia el tema, además, no sólo por todo lo que implica en términos de prestigio internacional, sino porque no tenerla representa grandes pérdidas para la industria aérea nacional.

Del mes de mayo de 2021 (fecha en la que nos degradaron de categoría 1 a categoría 2), al mes de octubre de este año, los especialistas calculan pérdidas por unos 15 mil millones de pesos, más lo que se acumule de aquí al cierre de año.

Por esa razón, la 4T ya dio los primeros pasos. En días recientes, funcionarios mexicanos viajaron a Washington para iniciar con todo el proceso.

La delegación estuvo conformada por Jorge Nuño, encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, y el recién nombrado titular de la Agencia Federal de Aviación Civil, el general Miguel Vallin Osuna.

Se reunieron con Billy Nolen, director de la Administración Federal de Aviación, encuentro en el que participó también Esteban Moctezuma, embajador de México en EU.

Se comprometieron a solventar todas las observaciones sobre seguridad aérea a más tardar en diciembre, a fin de que se pueda recuperar la categoría 1 antes del verano de 2023.

En el gobierno hay optimismo, no así entre quienes saben del tema. Por ejemplo, Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y aviación, me comentó que no se han solventado las 28 observaciones que se hicieron originalmente y que datan de 2021.

Por el contrario, tras una revisión técnica, hace un par de meses, se sumaron 20 más; es decir, todavía no se resuelven las anteriores y ya se acumularon otras, con lo que cada vez se aleja más la posibilidad de cumplir al 100 por ciento.

Eso quiere decir que la reciente visita a Washington fue sólo para rendir cuentas y acelerar la revisión de documentos, porque el visto bueno final corresponde a técnicos y especialistas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Sobre las 48 observaciones acumuladas, las dos más importantes corresponden a la falta de presupuesto y ausencia de certificación de inspectores mexicanos, para a su vez certificar aeronaves y licencias de pilotos mexicanos.

El desafío no suena sencillo, pero desde Palacio Nacional me dicen que harán todo para entregar buenas cuentas a Joe Biden, porque en la categoría 1 se sustenta la viabilidad del tan cacareado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ese es uno de los factores a los que atribuyen el lento despegue de la emblemática obra de AMLO, razón por la que no piensa escatimar recursos. Lo cierto, sin embargo, es que todo está en manos del Tío Sam y, si no percibe viabilidad económica, no moverá un dedo sólo para complacer a “ya saben quien”.

•••

Fuentes cercanas al gobierno de Israel me hacen saber que, si no avanza la extradición de Tomás Zerón a México, esto obedece a que la 4T no ha entregado toda la información y documentación que se requiere para el trámite.

No es falta de voluntad. Es culpa de la burocracia mexicana que lo mismo entorpece el caso de Zerón (como probable responsable por la compra irregular y el uso ilícito del programa de espionaje telefónico Pegasus y el caso Ayotzinapa), que el de Andrés Roemer, acusado de abuso sexual.

En ambos casos, los intermediarios son el Ministerio de Justicia de Israel y la FGR, que encabeza Alejandro Gertz. Aunque también me dicen que no son los únicos asuntos en los que ocurre algo parecido.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Si no se tomara la vida como una misión, dejaría de ser vida para convertirse en infierno”.

