Construir ideas

El desarrollo económico mundial ha supuesto ajustes institucionales encaminados al fomento de la inversión e innovación pública-privada y con ello brindar un marco sólido que genere un sistema productivo eficiente y eficaz, donde el desarrollo de más y mejor infraestructura juega un papel clave.

Ante grandes necesidades y recursos escasos, el gobierno mexicano debe promover con mayor fuerza la inversión privada. Hoy como nunca, México ha llamado la atención de fondos internacionales de capital privado, así como de Certificados de Capital del Desarrollo (CKD’s) con recursos disponibles para inyectarse a proyectos de infraestructura de alto valor, principalmente en el sector de energía y telecomunicaciones. Por otra parte, la Fibra E es un instrumento financiero que en los últimos años ha cobrado relevancia, ya que permite a los inversionistas monetizar activos que tengan flujos de efectivo estables al especializarse en la inversión de activos de infraestructura energética. En suma, existe el apetito y los mecanismos para impulsar con mayor fuerza el desarrollo de infraestructura.

Sin embargo, la realidad es otra. No se ha logrado un despegue con la fuerza esperada e incluso hemos vivido turbulencias desde un inicio del recorrido. ¿Cómo lograr este impulso y dinamismo sin contratiempos? La respuesta no es fácil y hay elementos intangibles que no son considerados en los planes, programas y políticas como insumos esenciales para alcanzar el desarrollo de infraestructura que un país como el nuestro requiere.

Un primer canon a considerar es la necesidad de un cambio en estructuras de las diferentes instituciones encargadas del desarrollo de la infraestructura. Se ha discutido en diferentes esferas la creación de una agencia o consejo que dé rumbo y cohesión al desarrollo de infraestructura de manera integral y planeada.

Hoy se requieren de estructuras gubernamentales que respondan no sólo de manera eficiente sino eficaz a todo aquel agente que participe en el desarrollo de la infraestructura, desde un gran inversionista hasta el usuario final de la misma. No podemos seguir trabajando con estructuras que datan de 30 años o más de antigüedad y que no están preparadas ante el cambio constante y dinámico que la infraestructura requiere. En ocasiones ni siquiera se cuenta con dichas estructuras para hacer frente a este reto.

De igual manera, la formación y desarrollo de capital humano debe concebirse como un insumo nodal al constituir un conjunto intangible de habilidades y capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad e innovación. Poder aparejar áreas de oportunidad para el desarrollo de proyectos de infraestructura con la inversión, requiere de administradores y ejecutores debidamente capacitados, con recursos suficientes y experiencia npara instrumentar e implementar proyectos de esta naturaleza.

Aunado a lo anterior, el desarrollo de infraestructura precisa planeación, coordinación e interacción entre órdenes de gobierno, así como de la participación de la Iniciativa Privada e instituciones académicas. No se trata sólo de preguntar si se está de acuerdo o no con un plan o política en la materia. Se trata de involucrar a estos sectores desde la planificación para contar con un consenso y mayor coordinación en el desarrollo de la obra.

En conclusión, el cambio en estructuras, desarrollo de capital humano, así como el fortalecimiento de la coordinación-planeación intergubernamental y sectores productivos, no se podrán consolidar de forma aislada. En el mediano plazo es imposible pensar en consolidar uno de esos insumos sin construir a los otros. A menos de dos años de terminar la actual administración, es importante hacer énfasis en estos temas a los próximos aspirantes a gobernar y proponer más ideas que construyan puentes de entendimiento. El objetivo es aportar para el desarrollo de una infraestructura que permita ser una palanca que de vigor y dinamismo a la economía y lograr tasas crecientes y sostenidas de crecimiento.

POR ADOLFO X. ZAGAL OLIVARES

SOCIO GEA INFRAESTRUCTURA

AZO@GEAINFRAESTRUCTURA.MX Y ZAGALADOLFO@GMAIL.COM

MBL