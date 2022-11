Golpe a miles de familias

La secretaría de Movilidad de la CDMX tomó la decisión de endurecer el reglamento contra motociclistas. Lo hacen, me dijo ayer el secretario Andrés Lajous, “para salvar vidas”. “Entra más motos, más accidentes”, señaló. Y tiene razón. Pero también entre más coches hay circulando, mayor número de choques se producen, y no por eso se prohíben. O entre más ciclistas, hay más caídas de bicicleta, pero no se impone su prohibición. ¿Por qué ir contra las motos?

Desde el gobierno capitalino se tomó la decisión de impedir la circulación en carriles centrales (Periférico, Viaducto…) a motos cuyo cilindraje sea menor a los 600 centímetros cúbicos. Hoy no está permitido hacerlo a las motocicletas con dimensiones menores a los 250 centímetros cúbicos. ¿Por qué el cambio?

El resto de la norma, no es necesario endurecerla, más bien habría que aplicarla: que las motos de aquellos conductores que no porten licencia vigente sean remitidas al depósito vehicular, por ejemplo; que sea necesario portar casco (y definir las característica del mismo); que los repartidores de apps deban contar con un seguro y la Licencia Tipo A1 o A2. Nada de esto parece descabellado, pero arrinconar a los motociclistas –y estigmatizarlos- hasta forzarlos a dejar su vehículo, no es buena idea. Ir hacia allá es desconocer lo que una moto significa en la vida de millones de personas y familias.

Durante las últimas dos décadas, por ejemplo, la producción y venta de motocicletas en México ha tenido un crecimiento exponencial. En este periodo, el parque automovilístico creció tres veces mientras que la flota de motocicletas se multiplicó por 17. De ese tamaño es el impacto de las motocicletas en la movilidad.

En México, 12% de los hogares cuentan con al menos una motocicleta. Casi siempre se trata del primer vehículo que logran adquirir.

Alrededor del 80% de los usuarios la utilizan para ir a su empleo (47%) o como herramienta de trabajo (33%); cerca de 700 mil jóvenes mayores a 12 años son trasladados diariamente en motocicleta a la escuela.

Más todavía: 7 de cada 10 motocicletas son utilizadas por estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, por lo que se ha convertido en un elemento fundamental de inclusión social y de la movilidad social. Una motocicleta mejora y transforma la vida de las personas.

La moto es una herramienta de trabajo o autoempleo (servicios de mensajería, repartidores, oficios, entre otros) que permitió acceso a empleos con mayores ingresos o ahorrar tiempo en traslados.

Es un diferenciador, y si se le estigmatiza y acorrala a los motociclistas, se ataca el ingreso de millones de personas. El ingreso de los hogares cuyo único vehículo es la motocicleta es 12.5% superior respecto al de los que no tienen vehículos motorizados. El ahorro en tiempo, valuado al ingreso que, de acuerdo con la ENIGH, tuvo una familia con una motocicleta, asciende a mil 146 pesos mensuales, equivalente a 10% del ingreso.

La motocicleta tiene un papel clave en el desarrollo económico y social como instrumento de movilidad, como herramienta de trabajo y como medio de inclusión social. Las políticas públicas que golpean a quienes la utilizan, sin tomar en cuenta el impacto social, son regresivas y discriminatorias, y afectan a los grupos de ingresos más bajos.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MBL