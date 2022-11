El poder de la gratitud

En unos días, en Estados Unidos se celebrará uno de los días más importantes de su calendario, el Día de Acción de Gracias o el famoso Thanksgiving. Es un día en donde se agradece la cosecha y el año que está a punto de terminar.

Sinceramente, más allá de lo que el festejo conlleva, me parece un día muy especial. Y aunque no necesitamos una fecha en específico para agradecer porque lo podemos hacer cada segundo mientras respiramos, puedo ver la importancia de darle un reconocimiento a la gratitud por todo lo que nos rodea, porque siempre, siempre, siempre (y ya saben que soy súper cuidadosa del siempre y el uso que le doy a las palabras) podemos agradecer algo de lo que estamos viviendo.

¿Cuántas veces olvidamos agradecer por estar recordando o poniendo atención en lo que "falta"? ¿Cuántas discusiones se ocasionan porque queremos tener la razón? ¿Cuántas horas mal gastamos sembrando sin tierra, remando sin agua, deambulando sin destino?

El recuerdo es volver a un aire que ya pasó, que ya se respiró; el que algunas veces nos oxigena la pasión, pero otras nos contamina con nostalgia, arrepentimiento, e incluso, me atrevo a decir que con coraje o nostalgia.

Por eso es importante que jamás perdamos la esperanza de renovarnos, de crecer, de cuestionar, de investigar, de soñar, de vibrar y vivir. Porque no importa la edad biológica que tengamos, todos tenemos juventud pendiente, ese tiempo perdido que a veces nos picotea el cerebro porque no entiende que renunciemos al glorioso bien de la vida renovada, a la pasión por hacer realidad ese algo íntimo, personal e intransferible, que no acepta ni reconoce otra edad que la de la ilusión sin calendario.

Como lo he dicho anteriormente, nuestros proyectos de vida son de suma importancia para mantenernos motivados.

Y retomando la idea anterior, me gusta eso de la ilusión sin calendario, porque ahí podríamos agradecer un poquito más en lugar de estar viendo los meses que están por llegar, creyendo ilusamente que es tiempo seguro que tenemos, sin embargo, nos guste o no, vendrá un día en que se detenga y nuestro calendario personal llegue a su final.

Intelectualmente cada uno tiene los años que tiene, menos lo que ha perdido.

¿Cuánta vida propia alimentamos y al mismo tiempo dejamos esfumar por nada que realmente valga la pena?

¡Cuánta grandeza hay en la presencia, estando ahí, observándonos y dejándonos sentir! Podemos reflexionar para rendirnos ante la gratitud.

Este año, sin duda, tengo demasiado que agradecer y así lo hago cada día, cada segundo. Como les platicaba al principio, Thanksgiving, es un día en donde se agradece la cosecha, hoy te pregunto; ¿qué estás cosechando que mañana de frutos? Recuerda que cada segundo es una oportunidad para sembrar y agradecer por algo.

TESI TAFICH ROMO

tesi@frontdesk.mx

IG: @tesitafich

MBL