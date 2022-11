El INE no se toca: corearon cientos de miles de voces

Los que tuvimos la fortuna de acompañar la histórica marcha encabezada y organizada desde la sociedad civil, en más de 50 ciudades de México y el mundo, en especial desde la Ciudad de México, vivimos sin duda un día de esperanza y renovadas fuerzas para defender a las Instituciones Electorales del país.

Se trata de instituciones que construimos con el trabajo, el esfuerzo y la presión de la sociedad y de quienes en ese momento nos oponíamos a la idea de un partido hegemónico que controlara la vida política del país. Estas instituciones son pilar fundamental de nuestra democracia, que aun cuando evidentemente es perfectible, ha permitido la alternancia en el gobierno, y controlar de manera importante muchas de las prácticas que en el pasado impedían el ejercicio del voto de los ciudadanos y que este fuera respetado.

Fue un gran gusto ver como familias completas marcharon sin tintes partidistas, solo para manifestar su desacuerdo hacia la iniciativa del Ejecutivo que pretende una Reforma Electoral que busca modificar diversos artículos de nuestra Constitución y cuyo objetivo principal es mermar las facultades, atribuciones y organización de nuestro sistema electoral, ocasionando un retroceso que nos llevaría a un autoritarismo igual o peor del que tanto trabajo nos costó alejarnos y en el que la democracia y las libertades con las que contamos desaparecerían por la ambición de un solo hombre.

Desde el pasado 28 de abril de 2022, el grupo en el poder presentó su iniciativa de reforma electoral de cara a las elecciones de 2023 y las elecciones presidenciales de 2024. Se habla de más de 50 iniciativas constitucionales y 54 iniciativas a la legislación secundaria. En diversas ocasiones, he manifestado que los 115 diputadas y diputados de Acción Nacional no permitiremos ni un solo retroceso en materia electoral.

En Acción Nacional no podemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en México. Tenemos un presidente que todas las mañanas ataca al INE, a los periodistas y a todos quienes no estamos de acuerdo y no pensamos como él. Por eso, participamos en la marcha del 13 de noviembre -cumpleaños del presidente, por cierto- acompañando respetuosamente a los cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos para hacer retumbar con sus voces las calles de la ciudad al grito de el INE no se toca.

Estas voces – valientes que no se dejaron amedrentar por los calificativos que durante la semana previa venían de palacio - deben encontrar eco en el oficialismo para frenar ya la destrucción de nuestras instituciones y gobernar para todos. Deben darse cuenta que México es un mosaico plural de pensamiento y que confrontarnos y dividirnos, no le sirve a nadie. Participamos grupos de distinto tipo en la manifestación. Ello no representa que somos un bloque único, sino que, entre grupos con visiones y posiciones diferentes, compartimos la preocupación democrática y la visión de defensa a ultranza de las instituciones.

La democracia es nuestra y el garante es el INE, por lo que la ciudadanía cuenta con Acción Nacional para luchar por ella, para que sigamos viviendo con derechos electorales y libertades políticas.

La marcha del 13 de noviembre fue un rotundo éxito, ya que los ciudadanos se adueñaron de las calles y dieron un mensaje claro: EL INE NO SE TOCA. Que lo tengan claro este gobierno, Morena y sus aliados: no cuenten con Acción Nacional para avalar una reforma regresiva para nuestra democracia y las instituciones electorales.

POR DIP. JORGE ROMERO HERRERA

COORDINADOR DEL GPPAN

