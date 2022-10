A veces creemos que los contextos o las distintas realidades son ajenas a nosotros por el simple hecho de estar físicamente lejos, sin embargo, en el mundo actual, en donde la conexión viaja a velocidades impensables, sólo aquel que decida no ver, no verá, porque hoy hay una ola expansiva que grita ¡libertad!, que grita ¡ya basta!, que grita por y para las mujeres de todo el mundo.

Hoy escribo este texto con varios sentimientos en mis manos. Sin duda, para mí siempre será una inspiración ver a cualquier mujer en el mundo que se levanta y lucha por sus ideales pero, al mismo tiempo, me puede detonar tristeza de saber que seguimos en el camino de la liberación; al mismo tiempo siento esperanza, no sólo de ver a una o dos mujeres levantarse, sino a toda una nación tratando de liberarse.

El 16 de septiembre del 2022 la “policía de la moral” en Irán detuvo a Mahsa Amini de tan solo 22 años por portar de forma “inadecuada” su velo o “hijab”. Desafortunadamente Mahsa murió en manos de estas personas que buscan dictar lo que “está bien o está mal”, con creencias limitadoras, absolutamente indignante, porque no sólo le negaron su derecho a vivir, sino que al momento de rendir cuentas sólo declararon que Mahsa había muerto de un infarto al corazón.

Buscaron callar, sin darse cuenta que lo único que lograron fue encender los ánimos de miles de mujeres para terminar con la represión que viven en ese país. Represión que no sólo es representada por un hijab, hay mujeres que lo portan con mucho orgullo porque les brinda una identidad. Sin embargo, el significado detrás de la obligación de portarlo sin libertad de elegir es a lo que me refiero cuando hablo de represión. Mahsa, como el significado de su nombre lo dice “like the moon”, ahora brilla al lado de la luna misma y con esa luz ilumina un camino para todas las mujeres en Irán que se han levantado en protesta.

Como les comentaba, esta situación me genera varios sentimientos, no sólo por ser una mujer que sigue estos movimientos, sino porque Irán se encuentra muy cerca de mí ya que tengo una amiga y hermana que me inspira: Marjan Mechanic Harbison. Siendo iraní, pero nacida en EU, ha logrado consolidarse en distintos lugares, florecer en la adversidad, viajar con destino a sus ideales y nunca dejar atrás la lucha por la esencia de sus orígenes. Para mí, no eres más que un ejemplo de que a pesar de que te ha tocado una vida llena de privilegios en comparación a lo que viven las hermanas iraníes, esto no ha nublado la empatía hacia tu país. Al contrario, ha reforzado a través de tu solidaridad la necesidad de estar presente para tu nación, sin importar la lejanía física que las separa. Sin duda, un ejemplo que debemos seguir para poder construir puentes de empatía a pesar de los rumbos por los que nos lleva la vida misma. La empatía no conoce de fronteras y mientras eso suceda, nadie nunca estará sola.

Gracias Marjan, por enseñarme y acompañarme. Gracias mujeres de Irán, por una vez más demostrar que no somos un objeto que sólo cumple con ciertos roles. Gracias Mahsa, porque sin saberlo con tu vida diste fuerza para salir a las calles de un gobierno opresor. El dolor, la tristeza y la frustración traspasan fronteras, pero también la esperanza y la fuerza.

POR MICHELLE FERRARI

MAAZ