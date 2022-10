El mundo se pintó de rosa

En esta edición rosa, donde se habla de la concientización del cáncer de mama, aprovechemos las virtudes del color rosa para hacer mención de lo que significa ser mujer. Cuestionarnos sin prisa en nuestro día a día, ¿qué significa ser mujer? Y a lo que estamos inmersas al serlo. Estar conscientes del muchísimo amor propio que debemos darnos para crear este mundo rosa, también para nosotras mismas.

Si bien el cáncer de mama es la tercera causa de muerte en nuestro país, este mes de octubre nos invita a la prevención, es lo más importante, donde tocarnos, explorarnos, sentirnos, darnos un espacio en el reloj y en lo físico para tener intimidad y simplemente estar en contacto con aquello que está a la vista de lo que no se debe de decir, ni valorar, ni mucho menos sentir.

El cáncer de mama muchas veces es el reflejo de lo que no podemos decir. Veamos de dónde viene este terrible monstruo disfrazado de bolitas que apenas se dejan sentir una vez que ya están matándonos por dentro.

Sin duda, la prevención es la mejor medicina, pues es una especie de comprar tiempo en un futuro, cuando el tiempo es quien dicta el desenlace de la historia. No dejes que sea el destino quien escriba tu historia, no olvides que cada una somos reinas de nuestro propio reinado, reinas de nuestra vida.

Dos compañeras que nacen cuando tú. Nacen destinadas a crecer, como tú. Nacen sin más afán que completarte como mujer. Este par de compañeras tuyas, tan tuyas, deben ser referentes de feminidad no de enfermedad.

Todo es cuestión de prevención, todo es cuestión de ganarle tiempo al tiempo, vida a la vida.

Este par, que generalmente guardan secretos, es símbolo de sensualidad, un escote, a buena altura, define tu altura, tu postura, tu elegancia, un escote más bajo revela heridas. También pueden ser un puente directo a una conexión superior y se convierten en tus mejores amigas cuando eres mamá, fábricas de leche, y de interminable amor para quienes de ti nacieron. Este par debe ser razón de vida, jamás lo contrario. Este par debe guardar historias y nunca jamás ser mutilado. Este par que te completan como mujer son sólo un foco rosa para tratarte con amor, con suavidad, con interés.

Ponte tu mejor vestido, si así lo quieres, no tiene que ser algo especial. Estar viva ya es especial. Delinea tu boca como delineas tus palabras, aprendiendo a decir que no cuando esto se refleja directo en tu paz interior. Lleva tu mano al pecho, y siente qué hay algo que no debe de estar. No dejes que el chícharo se convierta en limón

Siente tu corazón y prende una vela acompañada de una oración, sabiéndote acompañada por una red de mujeres increíbles, valientes, capaces y dispuestas de ir contigo en esta montaña rusa, que empieza y termina en ti.

Tomemos este precioso pretexto de sabernos mujeres. De poder hablar de cómo nos sentimos, qué es lo que valoramos, con qué cargamos, qué es lo que nos duele, y en este mes rosa de amor propio, invitarnos a nosotras mismas a sanar.

POR PAOLA ALBARRÁN

paolaalbarran1@gmail.com

IG: @paolaalbarran

MAAZ