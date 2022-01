Covid y el Realismo Mágico

La irrupción del coronavirus en el planeta trajo una serie de desafíos para la población mundial y, particularmente, para los gobiernos. En el caso de México, hemos tenido que adaptarnos y aprender a vivir con el virus, a pesar del demencial manejo de la pandemia de Hugo López-Gatell con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante esta pandemia, México ha vivido un Realismo Mágico, por la presencia constante de elementos mágicos-fantásticos que no tienen explicación, que ni el gran Gabriel García Márquez habría imaginado.

Recordemos aquello del detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo, mientras López Obrador esgrimía estampas religiosas. O que no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus y su rechazo irracional al cubrebocas. Hugo López-Gatell pasó a la historia de la ignominia nacional con aquello de que la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio; más la vacunación condicionada, a contentillo, y los millones de dosis almacenadas quién sabe dónde, mientras inexplicablemente se niega la vacuna a los niños.

Hace exactamente dos semanas, el 4 de enero, López Obrador negó que México estuviera en la cuarta ola de coronavirus y estamos viendo el mayor número de contagios del toda la pandemia. Por eso no debe extrañar que, a pesar de todo, el gobierno esté empecinado en el regreso a clases presenciales en todo el país sin importar las consecuencias.

El magisterio es y ha sido clave en este tema tan sensible. La negociación requiere precisión quirúrgica, depende de las circunstancias en cada estado del país. Influyen la movilidad de su población, el nivel de contagios, su infraestructura hospitalaria y, sobretodo, el partido en el gobierno.

El profesor Alfonso Cepeda, líder nacional del SNTE, a través de sus representantes seccionales, ha tejido fino para enfrentar la situación en cada estado. Cerró acuerdos con cada gobierno que privilegian la protección de alumnos y maestros, pero sin olvidar la necesidad de continuar las clases. Al mismo tiempo, dialoga con la Secretaría de Educación Pública que tiene la orden estricta de regresar a clases presenciales pase lo que pase.

Por ahora, al menos doce estados pospusieron el regreso a clases presenciales y las realizan a distancia. A pesar de las presiones de la SEP y Palacio Nacional, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas decidieron ser prudentes.

A pesar de que el discurso oficial tiende a minimizar la pandemia, los números -a pesar de que nunca sabremos toda la verdad- no mienten. Como lo publicó El Heraldo de México en su primera plana de ayer, los contagios de coronavirus crecieron 800 por ciento del 11 al 15 de enero.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

CAR