Nosotros y el INE, última llamada

Es ahora o nunca. Última oportunidad para darse cuenta de que pueblo y ciudadanos es lo mismo. Que uno no existe sin los otros, a pesar de que AMLO haya convencido a muchos de lo contrario.

El INE está bajo asedio. La guerra está declarada, es abierta; los poderes de la Federación contra un órgano del Estado. Increíble, ¿no?

El árbitro electoral sumido en una trampa mortal: realizar una consulta que solo un sector de la 4T quiere, ajustada a ciertas características determinadas por ley, pero con un presupuesto menguado que le hace escoger entre realizar esta o sus otras actividades. La intención es desaparecer al INE por inanición, no sin antes desacreditar su gestión, organización, estructura, funciones y desempeño. Esta película ya la hemos visto antes y la conocemos de sobra.

El INE no solo realiza y valida elecciones; otra de sus principales actividades es la de generar y otorgar las identificaciones a todos los ciudadanos de nuestro país; ello conforma, luego, el padrón electoral. ¿O ya no lo recuerdan? Esa identificación que llevan ustedes consigo y que es necesaria para realizar todo trámite legal y financiero en nuestro país.

No nos hagamos. Recortarle el presupuesto al Instituto Nacional Electoral equivale a dejar sin el acceso a obtener y/o renovar su INE a millones de ciudadanos. Y esa es solo una función de entre muchas que se verían afectadas con la absurda propuesta de austeridad destinada al Instituto que Hacienda, vulnerando la autonomía del órgano constitucional electoral, le presentó en la mañanera de Palacio Nacional a la ciudadanía. Sí, al pueblo de México…

Un órgano autónomo no debe ser mandatado, maniatado o señalado por el legislativo o el ejecutivo federales. Menos cuando para ello se recurre a las falacias, deformaciones y abiertas mentiras. Informémonos como ciudadanos que somos y no como el pueblo manipulable que López Obrador vislumbra.

La propuesta presentada al INE por la SHCP, la Segob y la SFP violenta la ley. Comenzando por la laboral, pues se solicita disminuir los salarios de los trabajadores, lo cual está penado por la Ley Federal del Trabajo.

El INE está siendo zarandeado de forma continua para debilitarlo. Hacer creer que la democracia, en este caso el INE es muy oneroso para el país, no solo es falso, también busca minar al único árbitro autónomo y objetivo que vela por todo proceso electoral libre y justo en este país. Nuestro derecho y garantía como ciudadanos.

López Obrador y su Movimiento quieren desaparecer al Instituto para ser sustituido ¿con qué? No saben cómo funciona el INE y la propuesta presupuestal del gobierno para el organismo demostró que no hay intención de fortalecer los procesos democráticos, sino eliminarlos. ¡Cuidado! Permitir que el gobierno meta mano en el INE es condenarlo precisamente a lo que ha sucedido desde finales del 2018 con el sistema de salud en México: el absoluto colapso.

Ante tanto golpeteo presupuestal, publicitario y hasta penal —de sus consejeros ante la FGR—, es momento que los ciudadanos nos planteemos con seriedad y urgencia qué debemos hacer de forma práctica, efectiva e inmediata para defender al INE.

Poner un alto en el ámbito nacional e internacional al ataque que sufre el organismo constitucional autónomo. ¿Cómo? A través de una acción de demanda colectiva; una suerte de amparo ante acciones del Estado que vulneran nuestros derechos colectivos y garantías individuales.

No hay mañana. El INE somos todos. Los consejeros y directivos han hecho su labor y hoy requieren del apoyo de quienes creemos en el poder del voto individual y también de la acción social para protegerlo. De quienes respetamos los resultados electorales aunque no nos gusten, porque sabemos que estos fueron y seguirán siendo validados por un árbitro autónomo y no a gusto de un gobernante.

No queda tiempo. La ciudadanía debe organizarse. La defensa del INE es hoy. ¿Qué hacer? Debemos ir juntos. La inacción significa signar su desaparición.

