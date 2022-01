Así traicionaron al pueblo palestino

Esta semana, concretamente el domingo 9 de enero, se cumplieron 17 años desde que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, más conocido como Abu Mazen, fue electo democráticamente para un periodo predeterminado de cuatro años.

Desde entonces, los palestinos no fueron nuevamente a las urnas a elegir Presidente.

Al analizar el significado de este hecho, recuerdo un diálogo que tuve hace muchos años con un joven palestino en Ramallah. Nunca olvidaré aquel noviembre de 2004 en la Muqataa, la central de gobierno palestino en Ramallah, poco después del fallecimiento del entonces presidente de la Autoridad Palestina y jefe de la OLP, Yasser Arafat. Una multitud de palestinos esperaba la llegada de su féretro. Se habían movilizado desde todos los rincones de Cisjordania para darle su último adiós.

Me acerqué a un jovencito alto y robusto con cara de niño, que llevaba una kefía blanca y negra al cuello, y tenía los ojos llenos de lágrimas. Había llegado de Jenin. Tenía 18 años. Le preguntamos sobre Arafat y explicaba por qué lo había admirado, por qué lo lloraba. “¿Crees que quien le suceda debe ser igual que él, actuar igual?”. El jovencito contestó sin titubear: “No, para nada. Arafat era bueno para la revolución. Para construir un Estado propio precisamos otra cosa. Democracia, orden, un liderazgo ordenado que vele por el pueblo”.

La esperanza no se concretó.

Abbas, en efecto, es distinto de Arafat. Pero no cumplió con la promesa a su pueblo.

Un ejemplo concreto que nos proporciona un informe publicado días atrás por la ONG Palestinian Media Watch: el desperdicio y mal uso del dinero público.

A pesar que durante más de una década no ha habido elecciones ni tampoco actividad parlamentaria dado que el Parlamento no está en funciones en la práctica desde mediados del 2006, el registro financiero de la Autoridad Palestina muestra que en el periodo 2011-2018, la AP gastó no menos de 33 millones de dólares en la “Comisión Electoral Central” y no menos de 108 millones de dólares en el “Consejo Legislativo”. La única explicación posible parece ser: alevosa corrupción.

En el mismo informe, PMW recuerda que en el marco de los preparativos en su momento para las elecciones de 2005, la Comisión Electoral Central de la AP informó que había 1,760,481 votantes registrados. Dado que Hamas boicoteó el acto electoral, únicamente 802,077 se presentaron a votar. De ellos, 501.448 votaron por Abbas. “En otras palabras, Abbas fue elegido únicamente por 28 por ciento de los palestinos que podían votar”, resume el citado informe.

Hace exactamente un año el presidente Abbas anunció que habría elecciones parlamentarias en el mes de mayo de 2021. Comprendiendo que por las divisiones internas en Fatah su partido perdería, las canceló. Pues tampoco eso se concretó.

Y este 9 de enero, Abbas inició su 18° año como Presidente de la Autoridad Palestina, sin haber vuelto nunca a elecciones.

POR JANA BERIS

PERIODISTA

PAL