Muchas cosas tienen que cambiar ya

El sábado pasado, se llevó a cabo una protesta sin precedentes en los Países Bajos. Más de 350 compañías que organizan eventos a gran escala en aquel lugar decidieron tomar las calles para hacer escuchar su voz, que hace más de año y medio viene siendo ignorada, ya que a pesar de que el gobierno había anunciado que se iba a permitir ya el regreso a los festivales de gran escala y shows de música, los mandatarios siguen insistiendo en cancelarlos, aún cuando la mayoría de la población ya está inmunizada.

No hay ni qué decir de las pérdidas millonarias que ha tenido la industria del entretenimiento, pero también, ésta protesta: “Unmute Us”, habla de cómo han sido silenciados e ignorados, cuando lo único que quieren es un plan real para poder volver a tener eventos y que podamos de nuevo bailar y reír todos juntos.

Lo cierto es que la protesta nos deja mucho en qué pensar, pues hablando específicamente de Países Bajos, a pesar de que no están dejando que se lleven a cabo algunos de los festivales más representativos de la región como lo son: A State of Trance, Amsterdam Open Air, DGTL y Awakenings - que por cierto participaron en “Unmute Us”-, sí se están llevando a cabo eventos deportivos con estadios llenos, incluso otro tipo de actividades de recreación han tenido todas las facilidades para llevarse a cabo.

¿Por qué los eventos de música no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No les parece que es incoherente esta manera de pensar y actuar? ¿Puedes contagiarte mucho más en un festival que en un estadio de fútbol con lleno total? Porque, lo triste es que pareciera que le quieren dar la estocada final a los eventos musicales y los festivales.

Me parece que hay una falta de empatía por la industria, cuando además se ha demostrado que se pueden empezar a tener este tipo de espectáculos si se llevan a cabo las medidas necesarias.

Mucho que pensar ¿no? Pero aún hay más por hacer. Lo bueno es que la industria está unida y parece decidida a hacerse escuchar.

Otro de los movimientos sociales que han estado tomando importancia aún más después de la pandemia es “Safe Spaces Now”; pues mientras en algunas partes del mundo la industria comienza a tomar pequeños pasos hacia la reapertura de clubes y festivales, en Reino Unido se lanzó esta iniciativa que pretende cuidar de las mujeres que trabajan en la industria de la música, especialmente en este regreso después de un año y medio sin eventos.

Y es que este negocio es como cualquier otro, pero además, suele ser algo misógino. ¿A qué me refiero? Generalmente las mujeres que nos dedicamos a la música (en cualquiera de sus ámbitos, pero principalmente en el lado del “Music Business”) no somos tomadas en serio, nos ponen trabas y muchas veces sufrimos de acoso; insisto, lo triste es que se da casi en todas las áreas profesionales.

“Safe Spaces Now” mostró un número alarmante en donde más de la mitad de las mujeres que trabajan en la industria han sido víctimas de acoso, y no sólo eso, si no que también han sido presionadas para no denunciar bajo la amenaza de perder sus carreras. ¿les suena conocido? Porque pasa en absolutamente todos lados.

Las cosas tienen que cambiar, y deben hacerlo rápidamente, ya que estamos ante una industria que agoniza y que no logra ver la luz al final del túnel. Si aún no estamos en tiempos de reunirnos grandes cantidades de gente, está bien, pero que sea parejo, para todo tipo de eventos.

Y definitivamente, este abuso y acoso hacia la mujer, desde tiempos antiguos, en todo tipo de circunstancias debe cambiar ya, estamos en pleno 2021 y se sigue dudando que una mujer pueda hacer un buen trabajo, y en la industria musical, ni se diga. ¿Qué les da derecho a que nos acosen, a que nos callen?

Lo que quiero rescatar también es como dos iniciativas, aparentemente diferentes terminan invitándonos a un mismo fin: “Dejen de silenciarnos, queremos ser escuchados”.

POR MAJO MONTEMAYOR

