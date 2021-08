Más vale estar asegurado

La pandemia dejó un duro golpe a industrias clave en el país como la automotriz y manufacturas; pero también disparó algunas otras. Tomemos el caso de los seguros, en donde el sector informó que el paso del Covid-19 provocó que las aseguradoras desembolsaran más de mil 860 millones de dólares en indemnizaciones por seguro de vida y gastos médicos.

Lo anterior coloca a la crisis sanitaria y económica que aún vivimos en el evento catastrófico más importante para este sector, según propios datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que lleva Sofía Belmar Berumen. Pero, como cualquier crisis, estas tienen una fecha de vencimiento y un área de oportunidad.

La contratación de los seguros de gastos médicos, sorpresivamente, o no, han registrado un incremento del 8.6 por ciento en el último año, así como la atención médica a distancia por medio de teleconsultas. Y es que a nadie le sorprende que sean las nuevas tecnologías las que dicten el rumbo de varios negocios.

Tomemos el ejemplo de WOOW, dirigida por Margarita Zepeda Porraz; una firma surgida prácticamente durante la pandemia que supo aprovechar las oportunidades que enfrenta la industria aseguradora y la creciente demanda de sus servicios.

Esta plataforma, pionera en su clase, es el único Marketplace en México donde el usuario tiene a su disposición más de 60 productos que van desde asegurar un gadget, el auto, un viaje y hasta nuestras mascotas. Algo muy atractivo para las nuevas generaciones, ya que tienen al alcance del celular la posibilidad de contratar casi cualquier tipo de seguro y recibir el seguimiento del mismo, en tiempo real.

Pero, retomando el tema, esta aplicación ofrece entre su gama, el Seguro de Gastos Médicos Hospitalarios (SGMH), con una suma asegurada de 1, 2 y 5 millones de pesos, con la posibilidad de adquirir la membresía, la cual incluye el servicio de Teleconsulta con un médico general, que se realiza a través de una videollamada, chat o vía telefónica, de manera ilimitada y disponible 24 horas, los 365 días del año.

La plataforma ha reportado un incremento en ventas de este producto hasta del 57% en los últimos meses, en donde el 64% de contrataciones es realizada por mujeres de 35 a 39 años. Una prueba más de que las herramientas tecnológicas son un catalizador que el paso del Coronavirus vino a fortalecer en varias industrias, entre ellas, la de los seguros.

ANTES DE QUE TERMINE EL AÑO…

Como ya lo hemos denunciado en este espacio sobre la falta de medicamentos en todo el país; al menos el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” (INPer) espera cumplir antes de que finalice agosto con el abasto de medicinas y material de curación que no se encontraron a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés).

Adjudicaciones directas fue así como resolvió este Instituto el desabasto, sobre todo para la adquisición de claves declaradas desiertas en la compra consolidada, para lo cual ya se formalizaron los contratos.

Mientras que hay otros nosocomios que no ven el sol como el Hospital del IMSS del Centro de Playa de Carmen que los anaqueles de su farmacia no cuentan con medicamentos suficientes y otros más del sur de la ciudad de México, operados por la Secretaría de Salud, en donde ya llevan más de seis meses esperando a cuenta gotas las vacunas para los niños; por lo pronto la hexavalente no hay; que combate enfermedades como Hepatitis B, Tétanos, Difteria, Tosferina, Poliomielitis e Infecciones por Haemophilus influenzae tipo b. A parte no tienen fecha ni para cuando… ni hablar.

POR ENGGE CHAVARRÍA

PERIODISTA

TWITTER @ENGGECHAVARRIA

dza