¿Diplomacia o improvisación?

Los fantasmas del pasado comienzan a rondar San Nicolás de los Garza y alrededores, no porque piense que Miguel Herrera se encuentre realizando una mala labor al frente de Tigres, sino porque la afición ya ejerce una presión que antes no pudieron soportar entrenadores con alcurnia futbolística dentro del futbol mexicano e internacional. Daniel Guzmán, campeón con Santos; Américo Gallego, con el mismo status dentro de Toluca; José Pékerman dirigió nada menos que a la selección Albiceleste; Manuel Lapuente y Mario Carrillo, multicampeones en el circuito doméstico y el primero tuvo en sus manos a la Selección Mexicana más interesante que yo recuerde.

En el futbol como en la vida, los proyectos triunfadores son los que se cocinan a largo plazo y la fanaticada felina no debería olvidarlo, a pesar de que en redes sociales la generalidad parece denotar haberlo hecho.

Herrera prometió la luna y las estrellas. Habló de que el plantel ya está hecho y que sólo vendría a apuntalarlo. Que inicialmente respetaría jerarquías, porque los jugadores se las han ganado, pero después tendrían que demostrarla en el terreno de juego. Tras prometer resultados inmediatos y no ser tan congruente del todo, vislumbro dos escenarios posibles.

1. Desconoce realmente a dónde llegó y está improvisando. Quizá no estudió que estos mismos jugadores son quienes llevan dos años dando pena, pero que vivían en una realidad maquillada por un Mundial de tres pesos, en el que basta ganar dos partidos para acceder a una final. Puede que no estudiara que sus elementos son los que menos corren en el circuito. Que el promedio de años de la alineación del torneo pasado rondaba los 29, cuando, por ejemplo, los laguneros que le pusieron un reverendo paseo, tienen una media de 24. Los jóvenes en cualquier parte del mundo se imponen en esta disciplina. Mientras más envejezca tu equipo no mantienes vigencia, sino que le pregunten al Barcelona con una generación que fue gloriosa y, tras no renovarse, fue goleada 8-2.

2. El tipo sabe que, en una institución tan ganadora, más allá de que tus jugadores no anden, no puedes llegar a cambiar todo a tu antojo y necesita llevarse paulatinamente al vestuario y, sino funciona, para el siguiente semestre incorporar las piezas que necesites y dejar ir a las que no embonan. Sólo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, no podemos esperar que Miguel quede campeón en este certamen, y quizá en otro más. Tigres necesita una reestructuración que Ferretti no hizo y eso no es de la noche a la mañana. Los meses determinarán si lo de Herrera ha sido diplomacia pura, o el proyecto se encamina a una improvisación terrible que no derive en nada. Difícil pensar en esta opción cuando en los últimos 14 torneos, su posición más baja ha sido sexto lugar con el América. Los números en los últimos siete ciclos futbolísticos respaldan al exestratega de las Águilas. Paciencia.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

TWITTER: @JOSE_IGA

