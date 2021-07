Gobierno municipal de Toluca, en crisis

El gobierno municipal de Toluca enfrenta una de las peores crisis en materia financiera, de seguridad y corrupción. Los números de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien aspiraba a vivir un segundo periodo al frente del gobierno municipal, no son nada alentadores y hoy, después de no poder cubrir la nómina de los trabajadores del ayuntamiento, ha empezado a repartir culpas y dirigió los primeros misiles hacia el gobierno estatal, a quien acusó de retenerle participaciones del orden estatal y federal, razón por la cual, arguye, no puede cumplir con los emolumentos de la plantilla laboral.

La respuesta no tardó en llegar y mediante un comunicado, el gobierno del Estado de México le recordó al morenista que no sólo le ha entregado en tiempo los recursos a los que tiene derecho, sino que además le fueron entregados 31.1 millones adicionales a los proyectados para el periodo de enero-junio del presente año en la Ley de Ingresos debido a un aumento en la recaudación federal participable.

El circo que armó el alcalde Sánchez Gómez en la Plaza de los mártires y que fue secundado por diputados y alcaldes, como la de Metepec, la morenista Gabriela Gamboa Sánchez, habla, sin duda, de funcionarios desesperados que no supieron mantener el control de sus gobiernos, en los que las acusaciones de corrupción fueron copiosas y hoy a toda costa buscan cobijo mutuo para enfrentar de forma decorosa el cierre de sus periodos de gobierno.

Pero volviendo al tema financiero que vive el gobierno municipal de Toluca, las autoridades estatales en el comunicado que emitieron, dejaron claro su compromiso con fortalecer las finanzas públicas de los 125 municipios mexiquenses mediante un diálogo abierto y cercano, pero fue enfático y refirió que las obligaciones con sus trabajadores son responsabilidad de las administraciones municipales.

Seguramente quien le recomendó al alcalde de Toluca el “circo” que armó, no sabe nada de las reglas no escritas en la política y mandó materialmente al “matadero” a Juan Rodolfo Sánchez, para quien lo peor está por venir, ya que los empleados, tanto de

confianza como sindicalizados preparan ya acciones legales en su contra.

Por cierto, hoy cobran relevancia las denuncias que hicieron policías municipales en contra del alcalde, a quien acusaron de haber autorizado el pago con un sobreprecio importante el arrendamiento de 400 patrullas a la empresa Casofín. Para mayor dato, el

convenio observado es el DGA/RM/048/2019. Habrá que estar muy atento. AL TIEMPO

ENTRE OTRAS COSAS: El presidente municipal electo de Metepec, Fernando Flores Fernández, se reunió el pasado lunes con Alfredo Del Mazo Maza, gobernador del Estado de México y posteó en sus redes sociales: “Esta mañana, conversé con nuestro gobernador @alfredodelmazo. Futuro, dirección, estrategia, cooperación, proyectos compartidos, metas que transformen la vida de los ciudadanos. Trabajo conjunto y visión clara. Muchas gracias, gobernador, por este encuentro en favor de Metepec”. Concluyó.

LA DE HOY: En Naucalpan la deuda millonaria que heredó el gobierno que encabezó el panista Edgar Armando Olvera Higuera (2016-2018), a la morenista Patricia Durán Reveles, será devuelta. ¿Habrá queja?, es pregunta. HASTA LA PRÓXIMA.

