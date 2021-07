¿Dónde están 20 millones de vacunas?

¿Dónde están las vacunas contra COVID? ¿Dónde está más del 25% del total de dosis que el país ha recibido?

“Es una brecha de registro y, finalmente, hay un tránsito de vacunas, no llegan mágicamente del aeropuerto al puesto de vacunación (…) no hay ninguna vacuna perdida (…) hay un proceso que va más lento de registro. Cuando nosotros decimos que se han aplicado esta cantidad de vacunas, es porque ya los tenemos registrados en la plataforma”, dijo ayer el subsecretario López-Gatell tratando de justificar lo injustificable: hay casi 20 millones de vacunas que estarían listas para aplicarse pero que no se han aplicado.

O López-Gatell no lo sabe, o algo esconde. Imperdonable, en cualquier caso. Hay 19 millones 729 mil 861 vacunas que, en teoría, podrían colocarse, pero no se ponen; vacunas que no solo se necesitan; urgen.

Hace 15 días, el 5 de julio, había 13 millones 322 mil 667 vacunas listas para aplicarse (el 21.97% en aquel momento, del total). Lejos de reducirse, el número de vacunas no aplicadas crece día con día.

¿Dónde están esas vacunas? ¿Almacenadas? ¿En refrigeradores? ¿En proceso de distribución? Difícil saberlo, porque el subsecretario López-Gatell ha dicho –en otra más de sus mentiras- que el tiempo que transcurre entre el arribo de dosis y su aplicación es de cinco días. Desde luego, esas casi 20 millones de vacunas no llegaron al país en los últimos cinco días. También aseguró a principios de año que se podrían “aplicar 3 millones de vacunas a adultos mayores en zonas rurales apartadas en una semana”. Tampoco fue verdad.

Nuestro país recibió ya 74 millones 837 mil 585 vacunas, pero solo ha aplicado 55 millones 107 mil 724 dosis.

Ayer el Canciller Marcelo Ebrard habló de llegar al mes de agosto con más de 80 millones de vacunas recibidas. Es muy probable que así sea. La falla no está en Cancillería; han conseguido y traído decenas de millones de dosis. Lo improbable, a decir de lo hecho por la secretaría de Salud, es que se apliquen.

Los encargados de ir por las vacunas, están haciendo lo que les toca. Los responsables de distribuirlas y aplicarlas, no.

El presidente López Obrador aseguró hace un par de meses que “a finales de junio, principios de julio, el objetivo es vacunar a 50 millones de mexicanos, al menos con una dosis”. La meta no se cumplió. ¿Quién le falló al presidente? López-Gatell y su equipo, que no logran aplicar con eficacia las vacunas que llegan.

Cada día que pasa con dosis almacenadas o “en tránsito”, es un día en que cientos de mexicanos mueren. Solo ayer, por ejemplo, con casi 20 millones de vacunas guardadas, se reportó el fallecimiento de 341. Para el registro: el 5 de julio, cuando había 13 millones de dosis sin aplicarse, murieron 269. ¿Alguien aun duda que la vacunación es clave?

En el país de las vacunas y medicinas “en tránsito”, donde lo que urge está en proceso de envío, el tacto de elefante es contagioso en la secretaría de Salud. El secretario Jorge Alcocer revictimiza a los papás y mamás de niñas y niños con cáncer pues, considera exagerado su reclamo por tratamientos oncológicos. Mil días después de alzar la voz, los padres de familia siguen sin tener certeza sobre las medicinas que necesitan para vivir sus hijos, pero para él “exageran”. Con saliva no se cambia la realidad.

