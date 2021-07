Cambios en Cuba, ¡Ya!

Frente a las manifestaciones ocurridas en Cuba desde el pasado domingo 11, el gobierno ha seguido el guión escrito por Fidel Castro y continuado por su hermano Raúl desde 1959. Llamados al pueblo a defenderse de la embestida yankee, acusaciones al gobierno de EU de provocar la escasez de que se quejan los manifestantes, incitación a los comunistas a defender la soberanía de Cuba, loas a la Revolución.

Miguel Díaz Canel, quien sustituyó a Raúl Castro hace tres años al frente del gobierno y del Partido Comunista Cubano, arengó fuertemente: ‘convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles… Tienen que pasar por encima de nuestro cadáver si quieren tumbar la revolución.’ En el transcurso de la semana se reunió la plana mayor del Partido Comunista, donde reapareció Raúl Castro, que no se dejaba ver desde que dejó el poder en 2018, y el domingo 18 se llevó a cabo una manifestación, encabezada por Díaz Canel y Castro, para contrarrestar las de la semana anterior.

¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué reclaman los cubanos? ¿Qué respuesta esperan? Las manifestaciones populares del domingo 11 no se habían visto en décadas, las exigencias no han cambiado sustancialmente; ahora piden vacunas, pero siguen faltando alimentos y medicinas. La protesta irrumpe porque se está llegando al límite, porque los caminos para conseguir los mínimos satisfactores se estrechan, porque la pandemia ha arrasado con los magros insumos sanitarios, porque no se ven salidas a la creciente escasez…

En el fondo de las protestas persiste la falta de libertad que el pueblo de Cuba ha padecido durante ya más de 60 años. La dictadura castrista presenta ante el mundo un país donde se goza de avances en medicina, pero no puede proveerlos de vacunas ni medicamentos.

Subyacen en las protestas la impotencia del pueblo para ejercer su derecho a transitar libremente, sin autorizaciones y registros intimidatorios. Se escuchan las quejas por el alarde ante el mundo de elecciones periódicas y libres, y la realidad de un solo candidato de un solo partido en cada municipio, en cada localidad, en cada distrito, ¡que ganan todas las elecciones!

Cuba vivió mejores épocas, cuando la URSS o Venezuela aportaban de sus ingentes recursos para subsidiar el experimento socialista. La desaparición de la primera, y la debacle en la segunda han arrastrado a la isla a una espiral de pobreza para la que nunca se preparó el régimen. La falta de libertad, el espionaje a los disidentes, la interrupción discrecional de acceso a redes sociales, la represión selectiva, son las múltiples causas de esta irrupción insurgente del domingo 11.

Ante esta reiterada exigencia de cambio por parte de los cubanos, la respuesta del régimen no puede seguir siendo la misma. Se impone una solución, no una continuación de la farsa. Se requiere un ejercicio de política, no un disfraz de democracia. Reconocimiento de que el actual estado de cosas está acabado. Cambio de régimen, apertura democrática, elecciones libres, diálogo para transitar hacia el libre ejercicio de los derechos fundamentales.

Solo así Cuba saldrá adelante.

POR CECILIA ROMERO CASTILLO

COLABORADORA

@CECILIAROMEROC

PAL