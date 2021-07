Gas Bienestar requiere de 11 mmdp sólo para arreancar. ¿De dónde?

Más allá de que el presidente López Obrador minimice el video que evidencia a su hermano Martín Jesús recibiendo dinero de David León (otra vez David León), la pregunta es si entre amigos la gente presta efectivo sin algún documento de por medio, si es común grabar la entrega a escondidas y si alguien le presta a otro en ENTREGAS MENSUALES, como dice el autor de la nota informativa. Como sea, sobre este delicado tema que implicaría un hecho de corrupción, no habrá consecuencias, como no las hubo por el caso Pío.

Esa nueva ocurrencia del presidente de crear Gas Bienestar, una empresa que tendría la misión de llevar gas LP a los grupos vulnerables del país, quedará solo en eso, una buena puntada. Y no es por ser aguafiestas pero una cosa es querer beneficiar a los pobres y otra muy diferente es conocer la operación, distribución y venta del gas LP para llegar a 70 millones de pobres en un país tan extenso. De entrada 4t deberá contar un plan de negocios del cual carece, según expertos energéticos debe contar con 11 mil millones de pesos para arrancar la empresa que tendrá que producir o importar el energético, comprar tractocamiones y pipas para acarrearlo de los centros de almacenamiento a los de distribución o plantas, de ahí, miles de camiones acondicionados para colocar en cada casa cilindros o llenar tanques estacionarios, y para lograr lo anterior deberá contratar decenas de miles de trabajadores, incrementando exponencialmente la burocracia de un gobierno obeso. Si se considera que Hacienda debe inyectar 110 mil millones de pesos a Dos Bocas en 2022 y que se requiere de permisos de Protección Civil, Sener, Comunicaciones y Transportes y otras normativas, Gas Bienestar no será viable ni siquiera el próximo año. No olvidemos que cuando los gobiernos se meten de empresarios los resultados son catastróficos por la cantidad de recursos que distraen de otras tareas como seguridad nacional, alimentación o salud. Por ejemplo, datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores indican que el Banco del Bienestar registra pérdidas por 426 millones de marzo de 2020 al mismo mes de 2021 y su cartera vencida en el primer trimestre de este año asciende a 19.7% con cargo al dinero del pueblo. Sin vocación emprendedora y sin el expertís, hay que mirar la tragedia económica de Cuba, Venezuela o el desaparecido bloque soviético, que sólo llevaron miseria y postración a sus habitantes.

“Honor a palabra dada, el compromiso fue de él”, dice Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, Michoacán, al demandar la presencia del presidente Andres Manuel López Obrador en aquel castigado municipio donde autodefensas y cárteles de todo tipo mantienen a raya a la población desde hace años, en un estado dentro de otro estado y sin que el tema merezca una solución expedita por parte de la autoridad federal. El problema es que al igual que Aguililla, el norte de Tamaulipas, sur del Estado de México, la tierra caliente de Guerrero, Zacatecas y el Istmo de Tehuantepec, entre otras regiones, la población está a merced del crimen organizado que aprovecha la inacción de la autoridad, la corrupción y la debilidad de las instituciones para gobernar cada vez mayor territorio a su modo, de manera impune. El presidente ha declarado que su administración “no combate a la delincuencia organizada ni lo hará”, lo que implica una clara omisión a lo que le mandata la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir.

Y cuando el dinosaurio despertó, Miguel Alemán Magnani había salido del país desde el 31 de enero...

La inflación en junio llegó a 5.88% anualizada, presionada por el aumento al transporte aéreo, el gas doméstico y la gasolina, entre otros, con lo que suma cuatro meses consecutivos fuera del rango fijado por el Banco de México. Aunque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, considera que este repunte será temporal y no se debe a factores estructurales, habrá que preguntarle a las amas de casa como le están haciendo para sobrevivir a los aumentos que día con día se dan en servicios y bienes indispensables como los alimentos, esa es la verdadera inflación.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

dza