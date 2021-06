Se multiplican masacres. ¿Habrá alguien experto en seguridad nacional?

En la carrera presidencial de 2024 se debilita la figura de Marcelo Ebrard por la tragedia de la línea 12 y por la acusación de Silviano Aureoles de que el hoy canciller y su entonces secretario de finanzas Mario Delgado recibieron por esa obra maldita un moche de mil 200 millones que rápidamente sacaron del país. Ricardo Monreal está acusado de traidor y ya no es de las confianzas del presidente por operar contra Dolores Padierna en su derrota en la alcaldía Cuauhtémoc. Otro sacrificado al que ya regresaron al senado es Gabriel García, considerado como responsable del derrumbe electoral morenista en la Ciudad de México y su zona conurbada. Todo indica que la consentida de Palacio Nacional sigue siendo la incondicional Claudia Sheinbaum a quien le dijeron que calladita se ve más bonita para no exponerse y le van a apoyar con programas y recursos en favor de la capital y de su imagen. Para 2024 falta todavía pero en política nadie puede dejar de hacer su luchita todos los días.

Mas de 100 desaparecidos en la carretera del terror Monterrey-Nuevo Laredo, la masacre en Reynosa con al menos 20 inocentes muertos sólo para “calentar la plaza”, la de Salvatierra con 7 ejecutados en un taller de motocicletas, los 6 reos del penal de Villahermosa, 7 ajusticiados en Fresnillo, 2 policías potosinos colgados en un puente en Zacatecas, 18 muertos de Valparaíso en ese mismo estado, 4 son sólo muestra de la descomposición que en materia de seguridad vive el país al que le prometieron que la 4t terminaría con la violencia y el terror de todos los días. Sin olvidar los levantones y ejecutados de las pasadas campañas políticas que incluyeron 3 cabezas humanas arrojadas en casillas de votación de Tijuana, las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública son desalentadoras: en los primeros 30 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los homicidios dolosos van en 89 mil 41, más del doble del mismo periodo de su antecesor Enrique Peña Nieto que entonces registraba 42 mil 658 y casi el triple de los primeros dos y medio primeros años de la administración Felipe Calderón Hinojosa que alcanzaba los 30 mil 572. Como estará la cosa que 3 mil aguacateros de Michoacán ya tuvieron que levantarse en armas contra los cárteles que los extorsionan y secuestran porque no hay Estado los defienda. Coincido con los deudos de la familia LeBaron: si el multihomicidio de su familia y todo lo que hemos visto no es terrorismo, necesitamos otro diccionario en este país. ¿Será mucho pedir a un titular de Seguridad Pública Federal que tenga experiencia para ocupar tan importante cargo?

Los titulares de los poderes judicial y ejecutivo están proponiendo sendas consultas sobre la prolongación de su período de 4 a 6 años en el caso del ministro Arturo Saldívar y sobre enjuiciar o no a ex presidentes de la República, propuesta del presidente López Obrador. En ambos casos, si de verdad quisieran ahorrar tiempo y recursos, la solución es tan fácil y tan obvia como simplemente OBEDECER LA LEY y ahorrar millones que a México no le sobran, ¿o será que más bien se trata de distractores para ocultar la realidad de escaso crecimiento y creciente violencia en el país?

Mientras el metro se desmorona, literalmente, como ha sucedido en la fatídica línea 12, en varias estaciones de la 2 y la línea A, la “directora” del sistema va para dos meses desaparecida. Estemos atentos porque a partir de este mismo lunes en que se darán cambios y ajustes en el equipo de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino.

Ya preocupa el desgaste mental entre trabajadores que ha provocado la incertidumbre económica y laboral derivadas de la pandemia. 8 de cada 10 empleadores en México considera que la covid-19 dejará un gran impacto en la salud emocional y el bienestar de los trabajadores. La encuesta de Diagnóstico de Bienestar 2021 de Willis Towers Watson señala que el estrés, la falta de ejercicio, depresión, ansiedad y el deterioro físico y económico son los principales desafíos para la fuerza laboral del país. Por si algo faltara...

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

dza