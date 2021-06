La vida se queda, la muerte se va

El 22 de marzo de 2020, la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), que es el recinto de exposiciones más importante de la capital española, cerró sus puertas y canceló sus actividades ligadas con la industria de reuniones, para transformarse en un espacio para atender COVID-19. En él se trató a pacientes con sintomatología leve que ingresaron en las 200 camas del pabellón 5. Además, en esta primera fase, se pusieron en servicio en los pabellones 7 y 9, un total de mil 396 camas. Este recinto ferial, se transformó en un espacio de dolor y muerte.

14 meses después, en este mismo lugar tuvo lugar la primera Feria Internacional de Turismo que se lleva a cabo en el mundo, Fitur.

Una feria internacional del tamaño de Fitur que albergó a 261 mil participantes, 150 mil profesionales, 11 mil empresas expositoras y con la participación de más de siete mil periodistas de 165 países, es una cara vital y dinámica, que se contrapone con los 14 meses previos.

¿Qué objetivos se plantea un Fitur de estas características? 1) Iniciar, continuar o cerrar procesos de venta con todo el canal de distribución. 2) Presentar novedades y estrategias. 3) Identificar y captar nuevos socios. 4) Contactar “cara a cara” con actuales clientes y proveedores. 5) Probar nuevos productos. 6) Crear o reforzar el posicionamiento de marca. 7) Dar cobertura mediática a los nuevos servicios.

Con estos objetivos y paralelamente a la actividad ferial, Fitur desarrolló una serie de ámbitos de especialización de avanzada como: Fitur Festivals and Events. Acoge a los festivales de música en vivo y amplía a festivales y eventos culturales de otra tipología como danza, teatro, ópera; así como eventos deportivos como la Fórmula 1 y Olimpiadas, todo en un área donde conectar con todos los agentes que integran esta tipología turística. Fitur Llgbt+. Este segmento engloba a más de 10% de los turistas a nivel mundial y es responsable de 16% del gasto total en viajes, más de 195 mil millones de dólares al año. Fitur Know How and Export. Un espacio para que las empresas turísticas españolas muestren su potencial. Fitur Health. Busca mejorar la salud como motivación para viajar. Fitur screen. Plataforma que permita conectar la industria turística y la cinematográfica. Fitur talent. Un nuevo espacio que pondrá el acento en las personas, en su talento y sus habilidades. Fitur Techy. Enfocada a la tecnología.

Viajar, la más dinámica de las actividades de la vida, reemplaza al COVID-19 que, durante más de un año, ha sido el territorio del miedo y la muerte.

En Madrid, la vida se queda y la muerte se va. *El Pabellón 9, según recuerdo, fue por muchos años, el Recinto de las Américas. Allí se instalaba, anualmente, el gran pabellón de la Secretaría de Turismo de México.

POR ROBERTO GAUDELLI

@ROBERTOGAUDELLI

PAL