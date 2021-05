El impulso de la locomotora

Uno no puede pasarse toda la vida compadeciéndose de su desgracia. Uno no puede estar sufriendo y llorando todo el tiempo, maldiciendo su mala suerte y mirando al cielo, esperando un milagro. Llega un momento en que hay que decir: ¡Basta! Y en ese momento, cuando uno dice “hasta aquí”, parece que se produce el milagro; se genera el movimiento y la locomotora comienza, paulatinamente, muy lentamente, a moverse.

La vigésimo quinta edición de Expo Manufactura, el evento internacional líder de la industria en Latinoamérica, se llevó a cabo, de manera presencial, del 13 al 15 de abril de 2021 en Cintermex, Monterrey. Cientos de empresas se exhibieron y cientos de ejecutivos comenzaron a recorrer los pasillos de Cintermex. ¿Con tapabocas? Sí. ¿Previa PCR? Sí.

El primer evento de esta magnitud se llevó a cabo, en nuestro país, con éxito y, porqué no decirlo, con una sensación de triunfo y revancha a la vez. Ya estábamos en marcha, nuevamente. La locomotora ya daba sus primeros giros. Inmediatamente, unos días después, Cancún fue sede de la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Turismo y Viajes (WTTC, por sus siglas en inglés).

El WTTC nació en la década de 1980 con un grupo de ejecutivos liderados por el antiguo CEO de American Express, James D. Robinson III.​ El grupo fue formado para hablar de la industria de los viajes y el turismo, y por la necesidad de recabar más datos sobre la importancia de este sector, que algunos consideraban una industria no esencial.​ Las conversaciones llevaron a la primera reunión en París, Francia, en 1989.

La mexicana Gloria Guevara Manzo, actual presidente y CEO del WTTC, refirió que los resultados alcanzados durante esta Cumbre Mundial, que se llevó a cabo del 25 al 27 de abril, rebasan las expectativas y permitirán sentar las bases para reanudar la actividad y dar mayor dinamismo al sector, afectado severamente por los efectos de la pandemia de COVID-19.

Se logró el objetivo de realizar una cumbre global con estándares de bisoeguridad para la protección de los asistentes. Se documentó cada acción, para dejar en claro que sí se pueden realizar eventos internacionales aplicando protocolos para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

“Si la aplicación mundial de vacunas continúa al mismo ritmo –dijo la CEO del Consejo– y las restricciones de viaje se flexibilizan antes de la temporada de verano, 62 millones de empleos perdidos en 2020 podrían regresar para 2022”. El WTTC aboga firmemente por la reanudación de los viajes internacionales seguros en junio de este año, si los gobiernos siguen cuatro principios de recuperación, que incluyen:

Un régimen de pruebas internacional a la salida para todos los viajeros no vacunados, para eliminar las cuarentenas. Protocolos mejorados de salud e higiene y el uso obligatorio de mascarillas. Cambiar a evaluaciones de riesgo de viajeros individuales en lugar de evaluaciones de riesgo por país. Apoyo continuo para el sector, incluida la protección fiscal, de liquidez y de los trabajadores.

Antes de escribir esta nota, me preguntaba ¿Cuál sería el mensaje más importante que la cumbre dejaba al mundo? Y no necesité escribirlo, porque me encontré con la conclusión que mi amiga Teresa Solís, ex Subsecretaria de Turismo Federal, compartió en sus redes sociales: “El evento fue el mensaje: Es posible viajar, reunirse y detonar la inteligencia colectiva, la creatividad, la inspiración y la insustituible calidez humana enfocada en un objetivo común. El objetivo, reactivar un mejor turismo, más responsable, más empático, más colaborativo y más sostenible.”

La locomotora, entonces, va tomando velocidad.

POR ROBERTO GAUDELLI

@ROBERTOGAUDELLI

