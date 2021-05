PVEM anuncia amplió despliegue para vigilar elección de SLP

San Luis Potosí, es la prioridad número uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el próximo 6 de junio, por eso desplegaran como observadores electorales a senadores, diputados federales y locales, alcaldes y “buena parte de la dirigencia nacional” a la entidad, para “vigilar el voto y posteriormente para defender con todo, nuestro legitimo triunfo”, anunció la semana pasada el legislador federal, Arturo Escobar y Vega.

En su visita a San Luis Potosí, el coordinador parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados aseguró que su candidato a la gubernatura del estado, Ricardo Gallardo Cardona ha sido objeto en las últimas semanas de una campaña de desprestigio, debido a una supuesta “desesperación inédita” de sus adversarios políticos.

Sobre la hielera con restos de la cabeza de animal y un mensaje amenazante que fue localizada este miércoles 26, en la recepción de la casa de campaña del candidato a la gubernatura por la coalición Sí por San Luis Potosí, Octavio Pedroza Gaitán, el legislador pidió que la investigación fuera atraída por la Fiscalía General de la República.

Expresó que su partido es el principal interesado en que se esclarezcan los hechos, ya que no son afines a ese tipo de prácticas, que catalogó de “los ochenta, son prácticas de autosabotaje y no les va a funcionar”.

Finalmente, Arturo Escobar hizo un llamado a concluir “la guerra sucia y las campañas negras”, mismas que dijo se deben a un exceso en la duración de este proceso electoral, sobre lo cual adelantó, buscará atender en su papel como legislador después de las elecciones, para proponer campañas más cortas y dinámicas.

AMLO bien como político, mal como presidente: Liébano y Berrueto

Los directivos de la prestigiada casa encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica, Liébano Saénz y Federico Berrueto, fueron directamente al punto sobre el momento que, tanto como político y como gobernante, vive el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con mucho profesionalismo Liébano y Berrueto no se fueron por las ramas y dijeron que la calificación del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundamentalmente por sus controvertidas expresiones que suele emitir en sus conferencias mañaneras, en muy aceptable como líder político y muy baja en los resultados que ha entregado en su gestión como primer mandatario.

La personalidad del presidente es para muchos una incógnita.

Lo señalan como un personaje que no ha sabido dejar a un lado su campaña política y asumir de plano sus funciones institucionales como presidente de México.

La verdad es que, solo en algunos casos, no les falta razón.

Pero el presidente, como bien lo señalaron Liébano y Berrueto ha logrado construir un estado de ánimo nacional optimista en lo que al combate a la corrupción se refiere.

¿Quién mete hoy por hoy las manos al fuego por Luis Videgaray, Emilio Lozoya, Luis Miranda o el dueño de la constructora HIGA?

Sin embargo, esa condición no se traslada de manera automática a su partido, MORENA, al dirigente de la misma organización, Mario Delgado, que de plano trae perdida la brújula, y menos a muchos de los personajes que hoy son candidatos a cargos de elección popular.

AMLO es un líder social reconocido, pero como presidente es un personaje controvertido y en ocasiones aprovechando su posición de privilegio para agredir a los que considera sus adversarios, sean estos periodistas, empresarios, intelectuales o dirigentes de otras organizaciones políticas.

Algo que es claramente injusto.

Entiendan que no están entendiendo: Marcelo Ebrard

La revista inglesa The Economist lanzó una controvertida portada en la cual su protagonista es el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), bajo el titulo: “El falso mesías”.

El gobierno mexicano respondió formalmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de una carta enviada al editor de dicha revista, el canciller Marcelo Ebrard acusó a la publicación de ser insensible y no entender a López Obrador y su proyecto de nación, el cual prioriza a los sectores de la población más marginados.

Asimismo, el funcionario federal señaló que la publicación The Economist tiene el objetivo de influir en las elecciones mexicanas, que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio.

“El editor internacional de The Economist no fue sensible a uno solo de los argumentos. Por el contrario, a unos días de los comicios en los que ‘los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a ‘votar en contra del presidente y su partido. La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa", recrimina la misiva.

"Detrás de estos pereciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre toda la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con la que ustedes desean”.

Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores retomó un artículo de The Economist publicado en 2015 en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, para criticar a la revista y a las élites económicas de no “entender que no están entendiendo” la realidad mexicana.

Miscelánea

1.- Casi todas las encuestas revelan que la elección del próximo 6 de junio podría tener una participación del 54 por ciento, es decir, apenas poco más de la mitad del padrón electoral. Esta vista de otra forma significa que la cifra de elección a gobernador, alcaldes y diputados locales y federales debería tener un nivel de abstencionismo del 46 por ciento.

2.- El consorcio liderado por Bombardier y Alstom fue el ganador de la licitación, con una oferta por 36 mil 564 millones de pesos para fabricar inicialmente 42 trenes (de 99), para el Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura que construye el gobierno federal.

3.- En una ponderación de encuestas realizadas para la contienda por la gubernatura de Querétaro, el partido local que dirige Connie Herrera, Querétaro Independiente, aportará más del 25% de los votos que obtendrá el candidato de la coalición QI-PAN, Mauricio Kuri.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

@JOSELUISCAMACHO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

MAAZ