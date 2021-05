¿Quién es el candidato de el Bronco en NL?

Ha pasado algo curioso en Nuevo León: aparentemente nadie sabe hacia dónde se inclina o quién es el candidato o candidata del gobernador en turno.

Sucede que en toooodos los gobiernos, el representante del poder Ejecutivo local, tiene a su alfil para sucederlo y casi siempre es de su propio partido, salvo (des) honrosas excepciones (hay que mirar a Chihuahua).

Vale la pena detenerse aquí, aunque sea por un segundo y voltear a ver el caso Nuevo León en este proceso de relevo gubernamental, simplemente por dos razones: la primera por haber sido el primero en ganar elecciones de jefe de estado local sin partido, o sea supuestamente es gobernador independiente (por eso la intriga de saber quién es su gallo). Y la segunda porque con Jaime Rodríguez El Bronco parecen haber quedado sepultadas las candidaturas independientes.

Entonces: ¿quién jala con El Bronco? o bien ¿Con quién jala El Bronco? Es que independientemente de los colores y los partidos, así como de la tradición en el ejercicio de poder, un gobernante que sale siempre buscará delegar el trono en alguien que cuide sus espaldas por todo lo hecho o no realizado en su periodo de primer representante del poder.

¿Entonces a quién apoya El Bronco? O dicho de otra manera ¿Quién le va a cuidar las espaldas? En caso de ganar Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano, ¿éste lo va a proteger? El Bronco ha estado muy calladito también sobre la candidatura de Clara Luz Flores, de Morena, y todos sus errores, así como con Adrián de la Garza, del PRI.

Estos son los tres candidatos con mayores posibilidades de ganar la gubernatura de Nuevo León, independientemente del nivel de preferencias según las encuestas. Sin embargo, desde Nuevo León, llegan noticias de que pan-pianito, El Bronco ha venido metiendo las manos en el proceso electoral para imponer a su sucesor y le cuide las espaldas.

Nos dicen que en las últimas horas recibió un mensaje para que deje de intervenir, a pesar de que todo indica que trae la brújula muy mal puesta, al tener como favorito a Fernando Larrazábal, del PAN, quien está en el cuarto lugar de las preferencias electorales. Pero aún perdido en su operación también puede ser clave en el resultado de lo que significa la disputa entre los tres primeros lugares.

•••

UPPERCUT: Al presidente López Obrador. o nomás no le ayuda, o simplemente la maestra Delfina Gómez, secretaría de Educación Pública, evidencia su premura de regresar a la escuela cuanto antes sin haber las condiciones necesarias. Justo cuando el mandatario critica a los gobiernos de Campeche y Nayarit por suspender las clases presenciales ante posibles rebrotes de covid19, la ex candidata al gobierno del Edomex no sabe decir cuántos maestros estarían en condición de encabezar el regreso a los salones. La maestra prometió levantar un censo, a ver si no queda resuelto cuando acabe el ciclo escolar.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL