TEPJF, fiel de la balanza en Guerrero

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encuentra como pivote regulador de la balanza democrática y de gobernabilidad para el país, especialmente en el Estado de Guerrero. La fortaleza en las preferencias electorales de Félix Salgado Macedonio, hasta el día de hoy de 50.1% sobre un lejano segundo lugar del PRI que disminuye su porcentaje de aceptación diariamente, yendo en caída libre a menos del 20%.

Los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, son la suma de lo señalado por los artículos 14 y 16 constitucionales. La determinación del INE de extinguir la candidatura de MORENA en el Estado, es un extremo violatorio de idoneidad pues se extralimita más allá a lo objetivamente necesario, también transgrede el criterio de necesidad o de intervención mínima, ya que deben elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos. Sin duda, está ausente el criterio de proporcionalidad, ya que el INE no ponderó si el sacrificio de los intereses individuales de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos; el INE no ha precisado las razones por las que se inclinó por inquirir a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor.

La ley claramente señala la obligación de los entes para informar los gastos de precampaña, sin embargo, Félix Salgado Macedonio, no fue inscrito por el partido político con esa calidad, sino como Coordinador estatal de la defensa de la 4T, una figura no electoral, no contemplada en la legislación, no realizó actividades de precampaña. Suponiendo sin conceder, que a pesar de ello, hubiera una omisión, la sanción del INE, más que jurídica tiene un enorme componente político.

Los porcentajes de amplia ventaja de Félix Salgado Macedonio, sobre el candidato del PRI, dejarían sin candidato a la opción que podría ser la más votada en la historia electoral de Guerrero, ocasionando un delicado problema de ingobernabilidad al resultar triunfante (por default) un candidato con menos del 20% de preferencia electoral. Otra aberración y agravio más contra la democracia, la historia de la entidad y del país.

El Tribunal Electoral, en su resolución tiene que garantizar el contenido del Artículo 1 constitucional en materia de Derechos Humanos, es decir, con independencia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, hay que priorizar el derecho del ejercicio democrático a ser votado, contemplado en el artículo 9 y 35, fracción II, de nuestra Constitución. Haciendo énfasis que el derecho humano a ser votado no puede ser suspendido, sino en los términos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sólo en caso de que el ciudadano esté privado de su libertad con motivo de una causa penal. Que no es el caso que nos ocupa.

Se debe revocar la resolución y todas las sanciones que señaló el INE y mantener la candidatura a Félix Salgado Macedonio para Gobernador del Estado de Guerrero, quien ha sido agraviado y dejado en absoluto estado de indefensión e inequidad en el ejercicio democrático de las campañas, que siguieron su curso.

La CPEUM es muy clara, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Por ende, el Tribunal Electoral, será el garante del cumplimiento de la Carta Magna, un mensaje claro a quienes desean desestabilizar la democracia conquistada en el 2018 que consolidó a la Cuarta Transformación que cada día avanza más en cada entidad federativa y municipio de nuestro país.

El Toro se crece al castigo.

POR RICARDO PERALTA

@RICAR_PERALTA

avh