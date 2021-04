Obrador nos ha quedado mal: sector educativo

La cosa está cada vez peor en las entrañas de la educación en México. Al menos unos 100 miembros de organizaciones de este sector, así como docentes, estudiantes y personal administrativo de instituciones públicas –desde nivel preescolar hasta universitario– coincidieron el sábado que existe un ataque a la educación por parte de las autoridades federales, que los vulnera a cada uno.

En una reunión privada vía Zoom, maestros y alumnos de diferentes facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), docentes de diversas escuelas de educación media superior y superior, entre ellos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), de la Escuela Normal Superior de México, así como de 12 entidades de la República, lamentaron la precarización laboral de la que son objeto y aseguraron que la educación pública está siendo agredida.

El conversatorio, que duró más de dos horas, tuvo como eje principal “la defensa de la educación pública y gratuita”. Docentes de la UNAM hablaron sobre los salarios que perciben, no mayores a siete mil pesos mensuales; de la deserción, que afecta principalmente a las alumnas –por su condición de ser mujeres–, así como de la Nueva Escuela Mexicana, propuesta del gobierno autodefinido como la Cuarta Transformación.

Desde la CDMX, el Edomex, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Durango y Jalisco, sonaron las quejas de alumnos y docentes exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que cumpla con sus promesas de campaña al sector educativo.

“No basta con hablar de una Nueva Escuela Mexicana, que nadie sabe de qué se trata, sólo es un esbozo, porque seguimos trabajando bajo el mismo modelo de la mal llamada Reforma Educativa. No existe una propuesta clara sobre la educación. Obrador nos ha quedado mal desde que inició su mandato”, asestaron varios docentes, haciendo coro entre ellos en contra del mandatario federal, de quien también se dijeron seguidores.

Los maestros y maestras de las escuelas normales se consideran más afectados, asegurando que el nuevo plan de estudios es un generador de empleados, no de pensantes: “El gobierno no está rescatando a las normales”, reclamaron.

En conjunto, se dijeron en contra del regreso a clases presenciales hasta no garantizar no sólo la vacunación a docentes, sino todas las condiciones para que no haya riesgos entre la comunidad educativa. Y se hizo un llamado para participar el 1 de mayo en la marcha que se hará con motivo del Día del Trabajo, a fin de exigir los derechos del sector educativo.

Sin duda, la educación es uno de los principales temas en los que poco ha tomado cartas en el asunto el gobierno federal, tenemos un sector lastimado y vulnerado, que cada vez se torna más desesperado por la falta de soluciones ante esta situación que enfrenta el mundo.

POR KARINA ÁLVAREZ

K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

@KAFARK84

avh