Angustiante la salud mental de estudiantes

Se trata de una niña veracruzana, de 12 años, quien subió 30 kilos desde que inició la pandemia: La ansiedad y la poca atención de sus padres ha llevado a esta joven (estudiante de secundaria privada) a renunciar a sus clases, a sus redes sociales, a sus amigos, y a no querer salir de su casa por vergüenza de su físico.

También está el caso de algunos alumnos que estudiaban en las telesecundarias más marginadas de Jalisco y Veracruz, quienes decidieron afiliarse a grupos delictivos, según constatan testimonios de madres desesperadas, que se acercan a los docentes como una forma para el desahogo.

Y qué decir del incremento en los casos de bulimia en jóvenes, de abuso sexual a niños y niñas, de la violencia en casa, y del maltrato infantil, que cada vez se evidencia más en el aprovechamiento educativo de los estudiantes.

Lo anterior forma parte de la urgencia de las autoridades federales por regresar a las clases presenciales, pues estudiantes, maestros y padres están desesperados, y el confinamiento ha agravado los problemas que ya existían en los hogares o generando otros.

Estos ejemplos forman parte de los conversatorios entre maestros y autoridades educativas, pues los últimos dos Consejos Técnicos Escolares se han enfocado en la salud mental de la comunidad escolar.

“Hay maestros sumidos en la depresión, ya no aguantan el encierro, estar todo el día frente a la computadora, trabajar en exceso... Están desesperados. Por el otro lado hay niños y niñas que están entrando a la adolescencia y sus papás no saben cómo lidiar con ellos. Ésa es la urgencia de volver a las aulas”, me dijo una docente de Veracruz, que ha participado en ambos consejos técnicos.

Hace unos meses, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) publicó un estudio, en el que, sin ofrecer cifras, aseguraba que “muchos” estudiantes habían manifestado la pérdida del sentido de la vida, así como intentos de suicidio. O sea, las autoridades saben de la crisis que viven los actores del sistema educativo nacional, lo cual es altamente preocupante.

Todo se vuelve más complejo cuando a los problemas de salud mental, le agregamos que estamos en medio de una pandemia, con cientos de escuelas a nivel nacional sin acceso al servicio de agua (el embajador Esteban Moctezuma dice que son el 30% del total), ni cuentan con baños dignos, como para garantizar un regreso a clases con higiene absoluta para los estudiantes, con lo que se reduzca la probabilidad de contagios; además de que quién sabe hasta cuándo las entidades llegarán a semáforo verde, primer requisito para volver a las aulas.

SINCRONÍA: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció ayer que su Caravana del Sur saldrá hoy de Oaxaca y pasará por Veracruz y Puebla para llegar a la Ciudad de México el 24 de marzo, con la finalidad de exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla sus promesas de campaña. Calculan que serán más de mil participantes en el contingente. ¿Y la salud?

