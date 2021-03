Mentiras repetidas mil veces

¿El virus? Uy, ya se la peló. Ya pasó lo peor, ¿eh?

¿Vacunas? No vamos a saber qué hacer con ellas. Sobran. De hecho, le vamos a donar unas cuantas a los países pobres, esos que no tienen a un genio de la economía a cargo de todo. Además, cada lote que llega va acompañado de una recepción con todo el gabinete, mariachi, contingente militar para llevar la pick up con ampolletas hasta la bodega, cámaras para registrar el trayecto y porras de la población, que está súper agradecida. Vi a varias mujeres que coreaban “Sinovac, Sinovac,/ Macedonio va”.

¿Vacunas? Ah, no hay bronca. Firmamos convenio con la ONU y van a llegar no saben cuántas. Vacunación-universal-y-gratuita, y árdanse, conservadores.

¿Vacunas? Ah, pos es que las pinches farmacéuticas nos la aplicaron. Es lo que pasa con el libre mercado: atiende a intereses mezquinos. No las mandan. Ahora resulta que tenemos que pedirlas con tiempo y pagar por ellas.

¿Vacunas? Es que los países ricos las acaparan. La ONU es un florero. Todo es una simulación.

¿Qué se echaron a perder unas dosis? No. Es de que las dejamos entibiar para que no le duela la inyección a nuestros abuelitos.

¿Desasbasto de medicamentos? Nel. Es una campaña de los conservadores, que están desesperados. Eso está arreglado. Nadamos en medicamentos oncológicos y antirretrovirales.

¿Desabasto de medicamentos? Es que tocamos los intereses corruptos de las farmacéuticas y nos boicotean. Pero ya está arreglado. Aibienen. Aguántenme tantito.

¿Macedonio violador? Es una campaña. Por las elecciones, ya saben.

¿Gases lacrimógenos el 8-M? No, qué pasó. Era hielo seco para celebrar la equidad de género. Nosotros defendemos el derecho a manifestarse. No somos iguales. ¿Vieron qué chulas nos quedaron las pintas en la valla, ese homenaje a las mujeres asesinadas?

¿El avión? Lo vamos a vender.

¿El avión? Lo vamos a rifar.

¿El avión? Lo vamos a vender. Ya hay un montón de compradores.

¿El avión? No lo logramos vender. Es que ese nivel de lujo no lo tenía ni Obama. ¿Trump? Chance él sí. Pero se lo merece todo. Muy respetuoso de nuestra soberanía, ¿eh? Muy buen amigo de México.

¿Apagones? Es que se quemó un pradito.

¿Apagones? Es que no nos vendieron gas.

¿Apagones? Es que sí queríamos pagar el gas pero se congeló.

¿Santa Lucía? Es un aeropuertazo. La envidia del mundo. Un monumento al híper desarrollo, pero popular y soberano, en el Estado de México. Las aerolíneas ya nos dijeron que no ven la hora de honrar las llantas de sus aviones en ese pedazo de suelo patrio.

¿La Guardia Nacional? Mando civil. Obvio.

Es que no entienden, pinches conservadores. Dijo nuestro presidente que decía el Guébel que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. ¿Ya vieron las encuestas rumbo a las elecciones? Funciona. La Cuarta va. Vitacilina, fifís.

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

