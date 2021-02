La reforma al sector eléctrico, un paso más hacia la pobreza

Como era de esperarse los legisladores serviles del ejecutivo aprobaron la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Con esta “contrarreforma”, el gobierno perversamente ocultó en su exposición de motivos, los altos costos que necesariamente se generarán por los litigios con empresas extranjeras por violaciones a sus derechos contractuales creados por las inversiones en generación de electricidad.

La legislación actual, los documentos de planeación y los planes estratégicos del gobiernos son contradictorios, ponen en riesgo la operación y el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Mayorista; un absurdo total, este gobierno camina hacia el futuro como “gallina sin cabeza”.

Recordemos el fallo de la Suprema Corte; el máximo tribunal declaró inconstitucional la política energética de Sener; y no obstante lo anterior, esta reforma; integra los preceptos ya rechazados por ella. En un ejercicio de lógica y análisis legal; podríamos hacer el siguiente cálculo educado: “Si la SCJN ya rechazo preceptos y principios sobre la política energética de Sener; en un acto de congruencia legal, la misma Corte, los deberá rechazar nuevamente. A menos que existan ya negociaciones entre el Ejecutivo y los ministros que les permitan insistir en ello.

Hoy, aún sin implementar esta absurda reforma; El porcentaje de generación de energías limpias bajó 2.1 puntos porcentuales de la meta establecida. El daño ya esta hecho, con esta reforma aceleran la muerte del sector.

No obstante lo anterior, y por si fuera poco; un informe de la Auditoría Superior de la Federación, señaló que durante 2019, la Administración del presidente López Obrador cometió irregularidades por casi 100 mil millones de pesos. Cifra enorme para un gobierno “que no es corrupto”. Esta cifra duplica los 50 mil 721.5 millones de pesos detectados en 2013 durante el sexenio de Peña; es decir, el doble de irregularidades que el gobierno mas corrupto de la historia, claro, hasta ahorita; ya que este gobierno avanza rápidamente hacia el primer sitio.

Si algo caracteriza a este gobierno es su incapacidad para aprender, así cambien las circunstancias, siguen su línea sin moverse, con una rigidez tan profunda como su soberbia. El primer año logró disminuir la tasa de crecimiento hasta volverla negativa, los siguientes años llegamos al -8%. También se encargó de legitimar la corrupción de sus colaboradores, y propició la caída en la actividad económica que nos llevó en un año a la pérdida de casi 800 mil empleos.

Este gobierno ha generado más pobreza que los gobiernos de Peña y Calderón. Sus políticas populistas como la reforma a la ley de la industria eléctrica, solo generan mas pobreza. Con palabras no se combaten los problemas y las crisis; con ideas cortas y simbolismos del pasado no saldrá nuestro país adelante; con respuestas ignorantes y autoritarias no se generarán empleos ni activaremos la economía; y con “pañuelitos blancos” no se combate la corrupción.

POR JOSÉ LAFONTAINE JAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE

