El 4x4 que revive espíritu de competencia al segmento

Sabes que tienes lo mejor de los dos mundos cuando de manera orgánica una marca llega con un producto que te brinda soluciones en todos los aspectos, este pick-up 4x4, llega a mover las tierras en uno de los segmentos que se está volviendo de los más aguerridos, pero 80 años de historia en el mundo, le dan la fuerza para hacerle frente a sus rivales.

No todos los terrenos son fáciles y no todos los autos están hechos para cualquier camino, pero cuando tenemos un 4x4, la expectativa es muy alta y buscamos que pueda con todo y más, Nissan Mexicana puso un gran esfuerzo para crear un modelo que cubriera cada necesidad de este cotizado segmento y se esperaron hasta el final del año para sorprender con la prueba de Nissan Frontier PRO – 4X.

Sabes que va a ser una buena ruta cuando te adentras a la Huasca de Ocampo, Hidalgo, ves tierra, rocas, agua y neblina, elementos clave para tener una aventura Off Road, asÍ fue como pusimos inicio a la ruta de prueba, las capacidades 4x4 se hicieron notar desde un inicio, con las opciones principales de manejo para este tipo de vehículos, 2H, 4H y 4L, que ayudan a que la experiencia sea divertida, pero con la seguridad que el coche te va cuidando, esto también con controles de ascenso y descenso de pendientes, al activar el sistema 4L noté un mejor torque a menor velocidad, misma que puedes controlar de manera manual, y cuando se puso muy extremo utilicé 4H, que puso toda su atención en la pendiente de subida, para no quedarme atascada, en una velocidad media, pudiendo salir fácilmente de todas las pruebas.

A todo esto le sumé la seguridad, 8 bolsas de aire, frenos ABS, control de diferencial, sistema de control de tracción y una cámara de reversa que te brinda una alineación al remolque, en caso de ser necesario. Encontré todo tipo de conexiones inalámbricas, para la carga del celular, también puertos de conectividad y los sistemas para que teléfonos inteligentes puedan estar enlazados sin problemas. El diseño exterior es imponente pero al mismo tiempo elegante, mantiene una línea muy estilizada, que lo distingue dentro de la competencia.

José Román, Director de Nissan Mexicana, dejó claro que este producto viene del resultado de un legado que se enmarca dentro del conocimiento del segmento y busca, como siempre, llegar a impactar con su línea de manera positiva a las opciones para el mercado Mexicano, hoy por hoy, 4 de cada 10 Pick-Ups vendidas en México, resultan de esta marca y 20% de la producción de esta familia en nuestro país, se exporta para 20 mercados de Latinoamérica.

Hoy en día no tenemos un producto que no sea parte de una competencia declarada entre marcas, pero este en particular, tiene varios puntos a su favor, ya que no sólo logra las capacidades 4x4, sino que es un pick-up con todas las características de este y tiene el sello de una marca que, ha estado en constante renovación y es parte de un legado y en muchos sentidos, es familia para nuestro país.

