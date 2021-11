Date un respiro

Ser madre hoy, como seguramente siempre ha sido, tiene sus retos. Vivimos en un mundo ajetreado que nos pide que andemos de prisa. Nos gusta cumplir con nuestras responsabilidades del trabajo y con la familia. Pero vamos mas allá.

Me parece que tenemos una tendencia a poner a los demás primero. Al marido , quienes están casadas; a los hijos , quienes los tenemos, y a nuestros padres, cuando ya así lo necesitan.

Recuerdo un día que platicaba con mi amiga Paulette , de nuestras hijas. Ella reflexionaba. ¿Cuándo nos dejarán la última galleta? Buena pregunta. Si queda una galleta y estás con tu mamá o con tu papá, se la dejas. Si queda una galleta y estás con tu hij@ se la dejas. Me encantó su reflexión porque ejemplifica de manera muy concreta, real y cotidiana lo que sucede en nuestro día a día.

Amo a mis hijas y disfruto todo, bueno, siendo honesta, casi todo el tiempo que les dedico. Sin embargo, me volvería loca si les dedicara todo mi tiempo y pasara cada segundo de mis días con ellas. La verdad es que gran parte del tiempo que no les dedico a ellas se lo dedico a mi trabajo.

Tengo la fortuna de amar mi trabajo, esto es maravilloso, pues el tiempo que le dedico es una verdadera bendición, me apasiona y me llena de satisfacciones. En mi trabajo encuentro el sentido de mi vida. Pero a raíz de mi separación tuve tiempo sin mis hijas los fines de semana en horarios que no trabajo.

Y fue entonces que descubrí la magia de darme un tiempo para mi. Y por primera vez en mucho tiempo me pregunté ¿qué quiero hacer YO? Lo supe de inmediato: ir a la montaña. Desde entonces practico senderismo. En estas últimas semanas un proyecto me tuvo entusiasmada. Desde hace un par de meses mi amigo Arturo me platicó que una vez caminó de noche por el Nevado de Toluca para ver la luna llena reflejarse en la laguna de la luna.

Me propuso que lo hiciéramos, me encantó la idea. Siempre me llena de ilusión vivir experiencias nuevas, diferentes, especiales… bellas. Buscamos en el calendario las siguientes lunas llenas. La de octubre fue entre semana. Faltar a mi trabajo, cancelarles a mis pacientes no era opción. Buscamos la de noviembre. Sería en viernes, eso me facilitaba las cosas en el trabajo y con mis hijas.

Cuando mis hijas estaban pequeñas, mi psicoanalista me decía que necesitaba darme un respiro, porque yo soy psicoterapeuta, pero también soy paciente. Como en los aviones, te piden que si algo sucede te pongas tu máscara de oxigeno y luego auxilies a menores de edad o a quienes necesiten apoyo.

Lo tienes que hacer así, si empiezas por los demás te desmayarás y ya no podrás auxiliarte a ti, ni a nadie más. Para estar bien para tus demás prioridades, en momentos tú debes ser tu prioridad, debes ir antes que los demás. Decidí darme un respiro y prioridad a mí, a esta aventura que quería vivir y me llenaría el corazón. ¡Qué bueno que lo hice! La pasé súper. No te pierdas mi próxima columna para que te comparta lo maravilloso que resultó la experiencia.

POR LAURA ELENA GERDINGH

PSICOTERAPEUTA / SPEAKER

@LGERDING

CAR