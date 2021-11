Viajes, Presupuesto, Revocación del Mandato, Reformas: Un camino hacia la conservación del poder

Los principales teóricos de la Ciencia Política moderna, Duverger, Sartori, Bobbio, entre otros, afirman que el objeto de los partidos políticos en la vida democrática es la obtención y la conservación del poder.

Esta lección la ha puesto en práctica –sin duda— el Presidente López Obrador, cuyos esfuerzos en su gobierno se han encaminado fundamentalmente a preservar su popularidad, con el propósito abierto de obtener el triunfo electoral para su partido en el 2024.

En efecto, la Revocación del Mandato es un ejercicio importante, pero en este momento no sólo es inconstitucional, sino antieconómico e inútil, porque seguramente no se alcanzará el 40% que señala el artículo 35 constitucional para hacerlo vinculatorio; pero tampoco se necesita, es simplemente un pretexto para movilizar a los ciudadanos de Morena con el propósito de darle mayor visibilidad y presencia al jefe del Ejecutivo Federal. No servirá de nada, pero si costará – si se realiza— al menos 4 mil millones de pesos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobó por primera vez en muchas Legislaturas, sin negociación alguna con los grupos opositores, sin quitarle ni una coma y con el claro objetivo de cumplir con las Obras insignia del sexenio; mantener y aumentar los programas sociales; un Presupuesto inercial con un agregado, disminuir los recursos a los organismos autónomos y al Poder Judicial de la Federación, con particular dedicatoria al INE que, si no logra realizar la consulta revocatoria, quedara mal, y si lo logra –por sus magros resultados— también quedara mal, es decir, ganar o ganar para el Presidente.

Los dos últimos viajes a los Estados Unidos caminan en la misma dirección, la presencia del Presidente en el Consejo de Seguridad de la ONU le permite hacer una propuesta difícil de lograr en el entramado diplomático internacional, pero de impacto para la política interna; igual que la reunión con Justin Trudeau y Joe Biden, donde apoyó la Reforma Migratoria, abordó temas de salud pública y abrió la puerta para que América del Norte se convierta en una importante zona económica competitiva para el mundo entero, disminuyendo sensiblemente las importaciones de China hacia Estados Unidos y permitiendo una oportunidad enorme para la economía nacional.

Respecto al tema de la Reforma Energética, poco se trató en público, no sabemos los acuerdos en lo privado. Esta reforma auténticamente antineoliberal, también es una forma de fortalecer al Presidente al proponerla; pues, si se obtiene el resultado deseado será un éxito, y si no, permitirá establecer una gran solidaridad hacia su partido y condenar –por reaccionarios— a la oposición.

En resumen, la preocupación presidencial se centra en la política electoral y, en ese camino, avanza –viento en popa— que se refleja en su popularidad de más del 60%, sin embargo, los números y la estadística nos dicen otra cosa: más de 100 mil muertos por homicidios del crimen organizado; más de 500 mil defunciones por la Pandemia; disminución importante de la clase media, a la que varios millones de mexicanos han dejado de pertenecer; inflación, como nunca había existido en los últimos 20 años; desarrollo económico frenado. Esta es la realidad que no se observa en el campo político, pues la oposición –por sus graves contradicciones internas— ha sido incapaz de presentar un proyecto alterno de nación.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ