Yo no sé quién está pensando en el 24…; quien piense eso, pues no sé en qué está pensando.”, soltó hace unos días Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues con la novedad de que son muchísimos los que están pensando en el 2024 (incluida ella, por supuesto). Desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para abajo.

¿Acaso no respondió a la pérdida de la mitad de la Ciudad de México —y lo que ello implica para la elección del 2024— buena parte de los reacomodos que se han dado a últimas fechas? La designación (desde Palacio Nacional) de Martí Batres como secretario de Gobierno de la CDMX es también con vista al 24 —a nivel local y federal— para rehacer Morena en el centro del país y restablecer su control territorial.

El encuentro al que asistió obligada Sheinbaum con Ricardo Monreal para restablecer el diálogo entre ellos y ser advertidos por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que Morena peligraba —tanto en la elección presidencial como en la de la CDMX—, si mantenían el conflicto entre ellos, ¿acaso no fue también pensando en el 24?

Y ni qué dudar de las giras que está realizando López Obrador con Sheinbaum por distintos puntos de la capital, so pretexto de inaugurar sucursales de Bienestar, consintiéndola y levantándole el brazo en señal de triunfo.

¿Quién está pensando en el 24? ¡Pues todos! Todos los que se dedican a la política, compañeros y adversarios, morenos y opositores. Y no se diga los ciudadanos, aunque no los tomen en cuenta gran cosa, y piensen que arreglándose en las cúpulas partidistas tendrán su control y obtendrán su voto con los dineros que les reparten a través de los programas sociales. También ellos están pensando en el 24. El Presidente no deja de presumir —la semana pasada insistió en ello— que tiene muchas corcholatas para el 2024. Mejores que las de cualquier partido opositor.

La oposición PAN-PRI-PRD se conformó como bloque opositor para la elección de junio pasado. Buscan continuarlo. A saber si lo lograrán.

En tanto, el PAN abrió su propia baraja para el 2024. En su reelección como dirigente nacional, Marko Cortés refirió: “Le dije a Maru Campos: ‘Mi Maru, no te descartes, Acción Nacional requiere cartas rumbo a la Presidencia de la República’. “Le dije a Mauricio Vila: ‘Mauricio, cuenta con una plataforma pareja y justa para todos para que puedan jugar y competir’. Le dije a Santiago Creel, que está aquí presente; a Juan Carlos Romero Hicks, a Diego Sinhue, a Cabeza de Vaca, a Pancho Domínguez...”.

El PRI, guardándose con Alito Moreno con el control del partido y jugando a dos aguas rumbo al 24: el bloque opositor y la negociación con Morena. ¿Qué quién está pensando en el 24...?

•••

GEMAS: Obsequio de AMLO a manifestantes poblanos: “¿Me van a dejar hablar? ¿Me van a respetar?”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

CAR