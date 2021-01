"Ayudar a los enfermos y quienes necesitan atención. Las necesidades de alivio, lo mismo en lo económico que en lo individual y sensible, debe ser atendido por humanidad. No hay sociedad que se precie de humana que pueda ser insensible al dolor, la pérdida y desesperación de no atender al que sufre. Si las instituciones no pueden o tienen otras prioridades, no se nos excusa de hacer un esfuerzo”.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE