Atentar contra autónomos: Más corrupción

*La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, casualmente cuando la Secretaria de Salud ha decidido reservar por 5 años los contratos firmados con los laboratorios que proveerán a México de la vacuna contra covid-19, regresa a nuestro país por lo menos tres lustros a la opacidad y corrupción que tanto se critica. Bajo el pretexto de que “son costosos y se les da un uso faccioso”, el presidente pretende eliminar contrapesos a la discrecionalidad, va contra el derecho ciudadano a la información, contra la democracia y abre la puerta a la concentración del poder político. Si el poder ejecutivo se autovigila, es juez y parte.

*Llama la atención el silencio de las feministas ahora que una mujer, ex trabajadora del diario La Jornada de Guerrero, acusa al candidato de MORENA al gobierno de ese estado, Félix Salgado Macedonio, de violación, abuso, hostigamiento y amenazas, además de haberla infectado con el virus del papiloma humano en mayo de 2016, según la carpeta de investigación que ha sido ampliamente difundida en medios. Lo peor del caso es la defensa que del impresentable Salgado ha hecho el presidente al señalar que las acusaciones de la víctima, son producto de la temporada electoral.

*Donde se le sigue haciendo bolas el engrudo a MORENA y sus candidaturas por dedazo es Michoacán. Tras la imposición del ex perredista, ex petista y actual alcalde de Morelia Raúl Morón al gobierno estatal, el senador y eterno aspirante Cristóbal Arias, que tiene mejores números en encuestas, busca acuerdos para contender por una alianza PT-Verde sin dejar fuera al PRI, del que salió en 1988. A Morón Orozco se le acusa de pertenecer a la violenta CNTE y de responder a los intereses de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. Ahí, se puede prever una elección más que cerrada, no exenta de violencia.

*Y ya que hablamos de candidaturas del partidazo de moda, la diputada federal Dolores Padierna buscará la de la hoy alcaldía Cuauhtémoc, de la que ya fue delegada entre 2000-2003 (remember Lobohombo), para lo cual deberá competir en esas “encuestas” que se deciden en Palacio Nacional, contra Néstor Núñez López, actual alcalde que quiere repetir en el cargo. Pero no crea usted que la esposa del Señor de las Ligas busca repetir en Cuauhtémoc por los jugosos ingresos que ahí generan ambulantaje, drogas, prostitución, cárteles delincuenciales o giros negros, no. Dice que lo hace porque “vecinos se lo han pedido” y porque AMLO y Sheinbaum “la necesitan para resolver problemas que tienen raíces profundas en esa demarcación”.

*Por si algo faltara en plena pandemia, aparecen en Quintana Roo y muy seguramente pronto estarán en otros estados, vivales que ofrecen vacunas contra el covid mediante atractivos precios y en cómodos pagos vía internet. No se deje sorprender, en México NO hay comercialización privada de ninguna vacuna hasta hoy y muy probablemente no la habrá en muchos meses.

*Como si en pleno 2021 no existieran las videoconferencias, el Zoom o el Skype, el presidente manda al subsecretario Hugo López-Gatell a Argentina, para “intercambiar datos sobre vacunas” y ver cómo tratan allá el tema de la pandemia. Si consideramos que no hay EN EL MUNDO otro funcionario como él, lo que nos cueste el viajecito no debería preocuparnos, considerémoslo como una redituable inversión. ¡Felices vacaciones!

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM