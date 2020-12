La desgracia de regresar a 1995

La emergencia sanitaria por covid-19 puede implicar que la realidad de las mujeres en el mundo, sea equivalente a la que se tenía a mediados de la última década del siglo pasado. De acuerdo con la Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Anita Bhatia, todo por lo que se ha llevado a cabo durante 25 años en lo relativo a la defensa de los derechos de las mujeres, podría perderse en un año de pandemia.

En un informe de la institución con sede en Nueva York, se asegura que al final del segundo trimestre de 2020, había 1,7 veces más mujeres que hombres fuera de la fuerza laboral (321 millones de mujeres en comparación con 182 millones de hombres), según el análisis de datos obtenidos por la ONU en una investigación acerca del mercado laboral en 55 países de ingresos altos y medios, en donde las mayores disparidades acontecen en América Latina.

De acuerdo al estudio denominado "¿De quién es el momento de preocuparse?" ("Whose time to care?"), alrededor del 60% de las mujeres y el 54% de los hombres informaron que habían aumentado la cantidad de tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado desde que comenzó la pandemia.

Las mujeres revelan que antes del COVID-19, dedicaban un promedio de aproximadamente 26 horas a la semana al cuidado de los niños, mientras que los hombres, por otro lado, solo dedicaban 20 horas. Por lo tanto, las mujeres han agregado un promedio de 5,2 horas adicionales por semana para el cuidado de los niños, en comparación con las 3,5 horas adicionales de los hombres, y la brecha de género varía ampliamente entre países.

Lo anterior significa que las mujeres dedican en promedio aproximadamente 31 horas al trabajo doméstico, casi el equivalente al tiempo promedio que dedican a un trabajo de tiempo completo por semana.

Por su parte Papa Seck, jefe de estadística de ONU Mujeres, concluyó que "estamos viendo impactos preocupantes, incluidos altos niveles de estrés y problemas de salud mental, especialmente para las mujeres, en parte como resultado del aumento de la carga de trabajo".

Incluso antes de la pandemia, la ONU estimó que hay países en donde las mujeres ya realizaban tres veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres, lo que asciende colectivamente a miles de millones de horas por día.

Como complemento, la Organización Internacional del Trabajo estima que se gastan 16,4 mil millones de horas diarias en trabajos de cuidado no remunerados, lo que equivale a dos mil millones de personas que trabajan ocho horas sin recibir un salario.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, afirma que la implementación de políticas públicas que minimizan el tiempo que las mujeres dedican a la atención de sus hijos, pueden lograr un aumento del PIB en México de casi 6 por ciento. Pero esta propuesta del BID no le interesa al gobierno de Morena, porque acabaron con el financiamiento a las estancias infantiles.

Consummatum: El presidente del PRI Alejandro Moreno asegura que tenemos un gobierno que no ha tenido la capacidad para resolver los grandes temas del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social , se van a incorporar más de 10 millones de pobres en México, además que no hay inversión, no hay desarrollo y se ha perdido el presupuesto para atender a mujeres; sector que ha sufrido más de 750 feminicidios en lo que va del año.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN SOCIAL DEL PRI

@LORENAPIGNON_