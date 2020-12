El operativo en Teherán: razones, implicaciones, significado

Irán está conmocionado por el asesinato, el viernes pasado, de Mohsen Fakhrizadeh, el jefe del plan nuclear militar cuya existencia misma la República Islámica ni reconoce. Claro está que es parte de un mosaico más complejo cuya última pieza aún no ha sido colocada, especialmente porque Irán acusa directamente a Israel, que no se pronuncia al respecto. En entrevista conjunta, con otros medios, con el General Amos Yadlin, ex Jefe de la Inteligencia israelí y Director del INSS (Instituto de Estudios de Seguridad Nacional), se analiza lo ocurrido.

Estos son los puntos principales.

¿Quién era y qué hacía Mohsen Fakhrizadeh?

Era el jefe del programa nuclear secreto y encubierto de Irán. Es sabido que Irán tiene dos canales en el programa atómico. Uno es el civil, abierto, bajo inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En esa parte se produce el material fisible, pero alegan que es para uso industrial, civil.

La otra parte del programa, prohibida de acuerdo al Tratado de No Proliferación Nuclear, está destinada a desarrollar una bomba atómica. Cuando los iraníes decidieron suspender su actividad nuclear militar en el 2003 -cuando Estados Unidos derribó a Saddam Hussein y ellos pensaban que serían los siguientes-e l General Fahkhrizadeh, científico y muy buen director, además de General en las Guardias Revolucionarias de Irán, fue nombrado para dirigir todas las actividades encubiertas destinadas a hacer posible que el programa nuclear conduzca a la fabricación de la bomba.

¿Qué se puede esperar que haga Irán en respuesta al operativo?

Ante todo, deben decidir quién es responsable del operativo. Desde un primer momento, sus cuatro candidatos eran Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y la oposición iraní. A medida que pasan los días, señalan a Israel.

Por un lado, Irán quiere vengarse seriamente. Por otro lado, saben muy bien que el Presidente Donald Trump aún estará en su puesto 50 días más y que hace dos semanas consultó con sus Generales y expertos de seguridad sobre la posibilidad de atacar las instalaciones nucleares de Irán, y no quieren darle una excusa para que lo haga.

Puede que Irán postergue la represalia al menos para los últimos días de Trump en su cargo, para no darle suficiente tiempo de usar su represalia como detonante de un ataque norteamericano.

¿Cuáles son las opciones de Irán?

Si no desean ser agresivos, pueden reaccionar acelerando su programa nuclear, no el encubierto, no la dimensión armamentista, sino el abierto. Ya lo han hecho desde mayo del 2019. Pueden enriquecer más uranio, pueden enriquecer a niveles más altos, pueden instalar centrífugas avanzadas. Esa sería una reacción estratégica.

Pero los iraníes están bajo fuerte presión para que tomen represalias.

Y eso puede ser contra embajadas. Trataron de hacerlo en el 2010-2012 cuando algunos de sus científicos fueron asesinados.

Pueden hacerlo intentando matar a científicos israelíes o a figuras de alto nivel y notoriedad.

Y pueden usar a sus proxies: Hezbolá, los Hutus en Yemen o las milicias chiitas en Irak.

O pueden dar un paso extremo, lanzar misiles desde Irán. Lo han hecho contra Arabia Saudita en septiembre del 2019, atacando campos petrolíferos saudíes.

Todas las posibilidades están abiertas y no tengo ninguna duda que en estos precisos instantes, en Teherán están analizando qué es lo mejor para ellos.

¿Qué debe hacer Israel?

Ante todo, recomiendo seriamente a los representantes oficiales mantener sus bocas cerradas y no filtrar nada. Ya han hablado demasiado. En el informe semanal a sus seguidores, el Primer Ministro ya dijo que ha hecho mucho esta semana y que hay eventos sobre los que no puede informar. Los estadounidenses se apresuraron a filtrar al New York Times que había sido obra de Israel. O sea que cualquier evidencia que ayude a los iraníes a tomar la decisión de lanzar una represalia es un error.

Por otro lado, Israel debe estar pronto para cualquier represalia. La seguridad en las embajadas ha sido elevada al máximo nivel. Se cree que se desplegaron ya los sistemas de defensa antimisiles. Y por supuesto, que Israel tiene un plan sobre cómo reaccionar a una represalia iraní.

POR JANA BERIS

PERIODISTA