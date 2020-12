Mucha gente parece confundida con el tema del lavado de dólares ilegales. Lo cierto es que el problema es gigantesco en el mundo y que la mayor proporción de esta actividad ilícita ocurre en el mismo lugar donde se imprimen los dólares: en Estados Unidos.

En el libro International Criminal Law, coordinado por Eric Engle en 2019, se establece esto con claridad.

Es un extraordinario compendio para comprender la dimensión, operación y desafío que representa el crimen que atraviesa las esferas corporativas mundiales.

En su capítulo 10 se lee: “Cada año, entre 500 mil millones y un billón de dólares son lavados y atraviesan bancos internacionales e instituciones financieras. Se estima que la mitad de este dinero es lavado a través de bancos en los Estados Unidos”.

El documento establece que buena parte del enfoque antilavado de dinero de la autoridad estadounidense se concentró en la lucha contra el terrorismo.

El texto deja claro los ingeniosos mecanismos: “se ignoró el problema del lavado de dinero a través del arte, dado que ni el público ni las agencias policiacas lo asociaba mentalmente con el financiamiento al terrorismo.”

Así es. El arte es uno de los mecanismos preferidos para lavar dólares ilegales actualmente, debido a la complejidad para rastrear la propiedad de las piezas; la privacidad de los coleccionistas; la confidencialidad de las transacciones; y la secrecía de los compradores. Un marchand d’art sería abandonado por su clientela si se pone a revelar los nombres de los clientes que quieren adquirir ciertas piezas.

El libro es un gran compendio de crimen en el mundo desarrollado: desde la industria del chisme corporativo en Reino Unido, hasta el gigantesco negocio de los medicamentos falsos que se fabrican en China (una industria de 500 mil millones de dólares de la que, según el texto, 63 por ciento es responsabilidad de ese país asiático).

En Estados Unidos, donde se lava mucho dinero, constantemente se revelan casos en los que los bancos participan en ese ilícito y son multados.

Hace dos años, por ejemplo, el Departamento de Justicia de ese país multó con 613 millones de dólares al banco

U. S. Bancorp por haber participado activamente en actividades de lavado de dinero.

Es el quinto banco más grande del país, con más de tres mil 100 sucursales.

¿Qué hizo? No reportó como sospechosas las actividades de un individuo llamado Scott Tucker, quien habría lavado dos mil millones de dólares a través de sus cuentas ahí. Tucker hoy está en la cárcel, y el banco continúa haciendo sus negocios sin problema. Por cierto, ¿es Estados Unidos un narcoestado? Todo mundo dice que no. Así que… no lo es.

