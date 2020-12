Fin de los privilegios

El Presidente de la República lo plantea con claridad: “Se están quitando las máscaras, pero no vamos a permitir fácilmente retrocesos. No queremos que se regrese el régimen de corrupción y de privilegios”.

El próximo año no sólo estarán en juego 15 gubernaturas sino también la cámara baja en la que los conservadores van a querer regresar al manejo faccioso del presupuesto. “Estoy seguro que va a ganar el movimiento liberal, las fuerzas progresistas le van a ganar al partido conservador, el de la corrupción y los privilegios”.

En su mundo de privilegios, la derecha sostiene el discurso de que el país está en retroceso; en su mundo de privilegios la derecha dice que este gobierno no entiende las necesidades de la gente y se une en contra de la transformación del país. Desde este mismo mundo de la derecha no ve, no comprende, tampoco entiende el porqué del amplio respaldo popular hacia el gobierno de López Obrador.

No les cabe en la cabeza, porqué pese a la pandemia, y a la crisis económica la gente está respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación.

No comprenden cómo ese “loco que está en Palacio Nacional” -como ellos le llaman- sigue teniendo tal fuerza y respaldo popular.

En su mundo de privilegios jamás entenderán qué es lo que está haciendo López Obrador por las personas, acciones que son precisamente las que le dan el respaldo de la población.

No saben, porque nunca lo ejercieron, lo que significa llevar un apoyo social a un adulto mayor, a un joven estudiante, a las comunidades más alejadas del país, llevar un banco, una carretera, Internet, llevar el apoyo social, o un microcrédito: es algo que ellos nunca hicieron al estar en el poder.

Creen, desde este mundo de privilegios, que sólo por juntar fuerzas políticas y logotipos de partidos van a vencer a un gobierno que está cada vez más enraizado en la sociedad, en las comunidades más pobres, necesitadas del país.

Creen que seguirán engañando a la gente y que regresarán sus privilegios desde el gobierno, pero como dice el Presidente… “el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto”. Tontos los que creen que así es.

El pueblo ya se dio cuenta, ya sabe, que con un Gobierno del pueblo se puede combatir la corrupción, las desigualdades, se puede invertir en las comunidades más pobres, más alejadas.

Sin necesidad de endeudarse se puede lidiar con la pandemia, mejorar el sistema de salud que dejaron en ruinas, y combatir la corrupción y la impunidad.

Creen que juntándose van a ganar en el próximo proceso electoral, pero están cada vez más alejados de la realidad y equivocados.

La gente no quiere regresar al pasado donde la corrupción se convirtió en la principal tarea del Estado, a ese mundo de privilegiados donde los únicos beneficiados eran unos cuantos que hicieron su fortuna en unos cuantos meses o a lo largo de años desde el privilegio de la complicidad e impunidad con el robo y la estafa de los bienes del pueblo y las riquezas de la nación como modus operandi, como método.

Dólar a 20 pesos; precio de gasolina y electricidad estable, programas de apoyo social como nunca antes y progresando, deuda externa sin aumento y al corriente, transparencia total en acciones del gobierno, es el despertar de un México nuevo para todos.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO