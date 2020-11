Como parte del segundo Informe de Gobierno, tuvimos la comparecencia de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, entre los temas destacados refirió que el Gobierno Federal diseñó una política para alcanzar un adecuado balance energético, que garantice a la población el acceso a los servicios básicos de electricidad, combustibles de uso común e industrial.

Fue lamentable escuchar la postura del PAN, que resultó muy bueno para mentir y hacer señalamientos desesperados, por el simple hecho de sentirse rebasados con la capacidad y resultados en la Secretaría de Energía, dirigida acertadamente por su titular Rocío Nahle.

En el sexenio del presidente Felipe Calderón, panista, por cierto, la producción de petróleo fue enorme, 545mil 496 millones de dólares en comercialización por 5 mil 891.10 millones de barriles en 6 años, al precio altísimos de 92.56 dólares por barril, con esos ingresos se pudo haber pagado la deuda petrolera, la deuda de Pemex que tanto asusta a algunos senadores, que se desgarran las vestiduras, ¿por qué no lo pagaron cuando pudieron?

Como integrante de la Comisión de Energía expuse mi postura, al recordar que, como país, nos hubieran sobrado 300 mil millones de dólares, y que fácil es hablar cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, y que fácil decir que no hay capacidad, cuando no se invirtió antes, que fácil es defender un debate que me sonó más a cabildeo, que, a debate, a intercambio de ideas.

En el debate sostenido el lunes 26 de octubre en el Senado de la República, vi posturas congruentes, porque se habla de las energías limpias, pero también vi otro debate que tiene más que ver con negocios, que tiene que ver con las empresas que han dejado muchos dividendos a algunos servidores públicos.

Quien se siente aludido grita, así de sencillo, NO SOMOS CABILDEROS, SOMOS SENADORES y no permitiré que sigan haciendo dinero los empresarios que son corruptos con el dinero del pueblo. No somos enemigos de los empresarios, al contrario, se han hecho grandes inversiones y grandes proyectos que van a dar cabida a aquellos que verdaderamente le quieren apostar a México, pero que quede claro, NO SAQUEAR A MEXICO.

El trabajo de la secretaria Nahle ha sido básico para la zona, es una gran aliada del sur-sureste, quiero reconocer públicamente que después de años, nadie se había preocupado por esos 16 kilómetros para inyectar gas a Campeche, Quintana Roo y Yucatán, no podemos desarrollar el estado, los municipios-ni la zona- sin gas para generar energía. La conclusión del Gasoducto “Cuxtal” con una inversión de 520 millones de pesos, es nada comparado con todo lo que Campeche dio a través del complejo Cantarell a nuestro país.

Con el suministro suficiente de gas al Sur-Sureste haremos realidad que bajen las tarifas de luz, es un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, habrá desarrollo industrial, infraestructura, seguridad energética, generación de empleos, se acabará el rezago, juntos trabajando por México.

POR ROCÍO ABREU

SENADORA DE MORENA

@ROCIOABREUA